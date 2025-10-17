Habertürk
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? | Dış Haberler

        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        Her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu, ABD'nin 2027 Çeşitlilik Vizesi (Green Card) çekilişi bu yıl beklenmedik bir şekilde ertelendi. Dışişleri Bakanlığı'ndan başvuru sürecine ilişkin açıklama gelmezken, bu sene uygulanacak yeni 1 dolarlık başvuru ücretinin ve ABD'de federal hükümetin kapanmasının gecikmeye yol açtığı öne sürülüyor

        Giriş: 17.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:03
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyenler ve ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkı veren 'Green Card' çekilişleri bu sene gecikti. Her yıl Ekim ayının başında başlayan ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (DV) yani Green Card için başvurular halen başlamadı. Gecikme, dünya genelinde milyonlarca başvuru adayında merak ve belirsizlik yarattı.

        Normalde ABD mali yılının başlangıcıyla (Ekim ayında) aynı dönemde açılan kayıt süreci, bu kez planlanan tarihte başlamadı.

        Bu gelişme üzerine yayın kuruluşu NepYork, ABD Dışişleri Bakanlığı'na iki kez ulaşarak gecikmenin nedenini sordu. Ancak bakanlık, gecikmeye ilişkin doğrudan bir yanıt vermedi.

        Adım Adım Green Card

        1. Green Card Nedir ve Kimler Başvurabilir?

        GreenCard, ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkı veren karttır. DV programı, göçmenlik oranı düşük ülkelerden gelen başvuru sahiplerine yöneliktir. Başvuru şartları arasında genellikle en az lise mezuniyeti veya eşdeğer eğitim ya da belirli iş deneyimi gibi kriterler yer alır. Her yıl yaklaşık 55 bin kişiye GreenCard veriliyor.

        2. Başvuru ve Kayıt Süreci

        Ekim ayının ilk haftası başlayan kayıtlar bu sene gecikti. Kesin tarih ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak.

        Bu sene 1 dolar kayıt ücreti getirildi. Bu ücret, başvuru yapmak için zorunlu olacak ve geri ödenmeyecek.

        3. Başvuruda Önemli Noktalar

        Kayıt başvurusu yalnızca ABD hükümetinin resmi portalı üzerinden yapılıyor. Kişisel bilgiler ve fotoğraf, istenen kimlik bilgileri, adresler, eğitim durumu vb. gibi bilgilerin doğru girilmesi gerekiyor.

        Bir önemli nokta da fotoğraf: boyut, arka plan, yüz görünürlüğü gibi koşullar resmi şartlara uygun olmalı.

        Başvuru tamamlandığında verilen doğrulama numarasının saklanması gerekiyor, çünkü seçilme durumuna bu numara ile bakılıyor.

        4. Seçilme, Vize Başvurusu ve Sonrası

        Başvurular arasından kurayla seçilen adaylara vizelerin başvuru süreci açılır. Seçilen adaylar ayrı bir başvuru ücreti ve işlem süreci ile vize başvurusunda bulunurlar. Belgelerin doğruluğu, sağlık kontrolleri, adli sicil vb. kontroller yapılır.

        "KAYIT TARİHLERİ DUYURULACAK"

        ABD Dışişleri Bakanlığı, "Yeni getirilen 1 dolarlık elektronik kayıt ücretinin uygulamaya alınmasının, DV-2027 kayıt döneminin resmi başlangıç tarihini etkileyip etkilemediğini teyit edebilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı yasalarla belirlenmiştir ve Dışişleri Bakanlığı bu programı yasal gerekliliklere uygun şekilde uygulamaya devam edecektir."

        Sözcü ayrıca, "Bu yıl DV başvuru sürecinde bazı değişiklikler olacak" ifadelerini kullandı.

        Bakanlık, DV-2027 kayıt döneminin kesin ya da geçici başlangıç ve bitiş tarihlerini henüz açıklamadı. Sözcü, "Kayıt tarihleri ve diğer detaylar hazır olduğunda duyurulacaktır" açıklamasında bulundu. Resmi bilgilendirmenin yakında travel.state.gov adresinden yayımlanması bekleniyor.

        2017'DE DE BENZER BİR GECİKME YAŞANMIŞTI

        Diğer yandan benzer bir gecikme geçmişte de yaşanmıştı. 2017 yılında meydana gelen teknik bir hata nedeniyle, 3–10 Ekim tarihleri arasında yapılan tüm başvurular geçersiz sayılmış ve yeni bir kayıt dönemi 18 Ekim 2017’de yeniden başlatılmıştı.

        Göçmenlik avukatları, bu yılki gecikmenin nedeni olarak tüm katılımcılardan alınacak yeni 1 dolarlık elektronik kayıt ücretinin uygulamaya konulmasını gösteriyor. New York merkezli göçmenlik avukatı Keshab Seadie, "Yeni ödeme sisteminin dünya genelinde devreye alınması, bu uzun bekleyişin ardındaki yeni 'teknik neden' olabilir" ifadelerini kullandı.

        1 DOLARLIK KAYIT ÜCRETİ

        Bu sene yürürlüğe girecek 1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.

        Adaylara, kayıt tarihleri açıklandığında travel.state.gov adresini düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

        TRUMP YÖNETİMİ PASAPORT KURALINI GETİRMEK İSTEDİ

        Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

