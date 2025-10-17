Habertürk
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu! | Son dakika haberleri

        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!

        Eskişehir'de 14 yıl önce ağabeyi Muharrem Kılınç'ı öldürüp gömen Ali Kılınç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkunç olayı çözen jandarma ekiplerinin, yer altı görüntüleme cihazında cansız bedeni bulduğu anlar da ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.10.2025 - 16:56
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!
        Eskişehir'de 14 yıl önce ağabeyi Muharrem Kılınç’ı (50) öldürüp toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kardeşi Ali Kılınç (61), adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden ve mahkemeye sevk edilen Kılınç tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesi kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde oturan Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu ancak aramalarda izine rastlanmadı.

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açıp özel bir ekip kurdu. Yapılan 1 yıllık çalışmanın ardından kayıp olan Muharrem Kılınç’ın kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

        Muharrem Kılınç’ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan samanlığın zemininde inceleme yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalarda, kayıp Muharrem Kılınç’a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu. İncelemelerin ardından Kılınç’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

        Şüpheli A.K. ise sağlık kontrolünden geçirilip, ardından gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi kardeş Ali Kılınç, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

        İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

        Kılınç, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Ağabeyinin alkolik olduğunu ve kendisine saldırdığı için başına kürekle vurarak öldürdüğünü itiraf eden Ali Kılınç ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Kılınç’ın ifadesinde, “Ağabeyim alkolikti. Köyde bizi defalarca tehdit edip saldırdı. Olay gününde elinde bıçakla boğazıma sarıldı ben de korktum, kürekle vurdum. Öldükten sonra da samanlıkta toprağa gömdüm” dediği belirtildi.

