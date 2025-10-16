Habertürk
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!

        Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Muharrem Kılınç'ın, korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili oluşturulan özel ekip, Kılınç'ın kardeşi tarafından öldürülüp boş bir evin zeminine gömüldüğünü belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:49 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:54
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Eskişehir’de 14 yıl önce kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Muharrem Kılınç’ın (50), kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre şüpheli Ali Kılınç gözaltına alınırken ağabeyine ait kemikler, boş bir evin zemininde yer altı görüntüleme cihazıyla battaniyeye sarılı olarak bulundu.

        1 YILLIK ÇALIŞMAYLA ÇÖZÜLDÜ

        Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde oturan Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak tüm aramalarda Muharrem Kılınç’ın izine rastlanmadı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu. Yapılan 1 yıllık çalışmaların ardından kayıp olan Muharrem Kılınç’ın kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

        GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARANDI

        Muharrem Kılınç’ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalar sonucunda, kayıp Muharrem Kılınç’a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kılınç’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli Ali Kılınç ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa