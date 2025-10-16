Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa baraj doluluk oranı sıfırın altına düştü! Nilğfer barajı kurudu, Doğancı da tükeniyor! Bursa'da su krizi!

        14 ambalajlı su üretim tesisinin bulunduğu 'su şehri' Bursa'nın içecek suyu kalmadı

        'Su şehri' olarak anılan Bursa, tarihinin en büyük susuzluk kriziyle karşı karşıya. Barajlarda su kalmazken, Nilüfer tamamen kurudu, Doğancı ise tükenme noktasına geldi. Kentte 1 Ekim'den bu yana süren 12 saatlik planlı su kesintileri hayatı zorlaştırırken, sanayinin ve ambalajlı su üretiminin milyonlarca metreküp su tükettiği şehirde baraj doluluk oranları sıfırın altında ölçülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su şehri Bursa'da su bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da 1 Ekim'de bu yana uygulanan planlı su kesintileri sürerken, kentteki barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Günlük su ihtiyacı 533 bin metreküp olan Bursa'da 14 ambalajlı su üretim tesisi ise yılda 4 milyon 415 bin metreküp su ambalajlayıp satıyor.

        Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık, 'su şehri' Bursa'nın susuz kalmasına neden oldu. 1 Ekim'den bu yana 12 saat süren planlı su kesintisinin uygulandığı Bursa'da, barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Bursa'da barajların genel doluluk ortalaması sıfırın altında ölçülüyor.

        REKLAM

        EN FAZLA SANAYİ KURULUŞLARI KULLANIYOR

        Beklenen yağışın düşmemesi ve Uludağ'a da geçen yıllara oranla daha az kar yağması, yer altı ve pınar kaynaklarını besleyen suların azalmasına neden olurken; şehirdeki 14 ambalajlı su üretim tesisi ise yılda 4 milyon 415 bin metreküp su ambalajlayıp satıyor. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yaptığı değerlendirmeye göre; yer altı sularını en fazla ve ücretsiz olarak sanayi kuruluşları kullanıyor. Diğer yandan Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün (BUSKİ) verilerine göre; nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'nın günlük 533 bin metreküp su ihtiyacı karşılanamıyor.

        'ŞEHİR SUSUZLUKLA MÜCADELE EDİYOR'

        Kente beklenen yağışın düşmemesi halinde, BUSKİ'nin planlı su kesintilerini uygulamaya devam edeceği açıklanırken, şehrin susuzlukla mücadele ettiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Bursa'da yine bir su kuraklığı yaşanıyor. Barajlarımızdaki su seviyesi yok denecek kadar az bir seviyeye inmiştir. Nilüfer Barajımız zaten birkaç ay öncesinde sıfırlanmıştı. Doğancı Barajı'nda da çok az bir miktarda suyumuz kaldı. Çınarcık Barajı henüz tam anlamıyla tamamlanmadığı için can suyu olarak 100 bin metreküp gibi bir aktarım olsa da şu anda beklenen yağışlar yağmadığı için şehir maalesef susuzlukla mücadele ediyor ve bu kapsamda da planlı su kesintileriyle bir nebze de olsa şehrin tasarruf yapması yönünde birtakım işlemler sürüyor" dedi.

        REKLAM

        'SANAYİ ANLAMINDA CİDDİ BİR SU TÜKETİMİ VAR'

        Suya erişimde herkesin hak sahibi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Efsun Dindar, "Bursa'ya baktığınız zaman hem gıda endüstrisi anlamında hem tekstil hem de otomotiv anlamında ciddi bir sanayiye sahip. Dolayısıyla buradaki sanayilerin de bir su kullanımı söz konusu. Farklı OSB'lere baktığımız zaman işleyişler farklılık gösterebiliyor. Ancak onların da bir su kullanımı söz konusu olduğu için sanayi anlamında da ciddi bir su tüketimi var. Biz biliyoruz ki suyumuzun yüzde 70'ini tarımda, 20'sini sanayide, geriye kalan yüzde 10'unu ise evlerde kullanıyoruz. İklim kriziyle mücadele ettiğimiz ve yağışların azaldığı dönemlerde, yapılan kaptaj planlarının, su bütçesine uygun bir şekilde yapılması, suya erişimde herkesin hak sahibi olması yönünde oldukça önemlidir" diye konuştu.

        SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DÖNEMİ

        Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Şelalesi'nin de eskisi gibi akmadığını söyleyen Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "Şelalemiz, Bursa'nın turistik rehberinde yer alan bir şelaleydi. Maalesef artık şelalemizde su kalmadı. Eskinden burada kar yağardı. Şimdi eskisi gibi yağmıyor. Köyümüzde çok turist ağırlardık artık yok. Son 10 yılın en düşük dönemini yaşıyoruz" dedi.

        Bursa’da planlı su kesintisi yapılacak ilçeler
        Bursa’da planlı su kesintisi yapılacak ilçeler
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursada su bitti
        #haberler
        #Bursa su kesintisi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Habertürk Anasayfa