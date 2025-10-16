Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Resmen duyurdular!
Fenerbahçe için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile yollarını ayırma kararı aldığı aktarıldı. Oyuncunun yüksek maaşının ve son dönemdeki performansının bu kararda etken olduğu belirtilirken, Talisca'ya ülkesinden talipler olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti’nin aktardığı bilgilere göre; Talisca’nın sözleşmesinin 2026’ya kadar devam etmesine rağmen sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun yüksek maaşı ve düşen performansı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun yüksek maaşını artık sürdürülebilir bulmadığı aktarıldı.
Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya ülkesinden birkaç takımın talip olduğu öne sürüldü.
SEZON KARNESİ
Bu sezon 12 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
