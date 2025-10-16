ABD Başkanı Trump'tan Nobel'e gönderme

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile telefonda görüştüğünü ve Machado'nun ödülü kendisine ithaf ettiğini söylemişti.
Görüşme boyunca Machado'nun kendisine karşı oldukça nazik olduğunu vurgulayan Trump, "Nobel Ödülü'nü alan kişi beni aradı ve 'Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz' dedi." ifadesini kullandı.
Machado'nun bu davranışını takdir eden Trump, "Bu gerçekten çok hoş bir hareketti. Ben de 'Ödülü o zaman bana ver' demedim gerçi, ama belki de verebilirdi." demişti.