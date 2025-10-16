ABD Başkanı Trump'tan Nobel'e gönderme

Bu yıl içinde birçok kez Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin alması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ödülün 10 Ekim günü sahibini bulmasına rağmen bu konudaki isteğini yineledi.

Kendini barış elçisi olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde barış çabalarını övdü ve ödülü alamamasıyla ilgili espri yaptı.

REKLAM advertisement1

Trump, "Sekiz ayda sekiz savaşı durdurdum. Nobel Ödülü aldım mı? Hayır" dedi.

ABD Başkanı, "Gelecek yılın daha iyi olacağından şüpheliyim ama bilmiyorum" dedi ve "yüz milyonlarca hayat" kurtarmayı önemsediğini vurguladı.

REKLAM

Nobel Barış Ödülü, 58 yaşındaki Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun olmuştu.

"ÖDÜLÜ BANA İTHAF ETTİ" ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile telefonda görüştüğünü ve Machado'nun ödülü kendisine ithaf ettiğini söylemişti. Görüşme boyunca Machado'nun kendisine karşı oldukça nazik olduğunu vurgulayan Trump, "Nobel Ödülü'nü alan kişi beni aradı ve 'Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz' dedi." ifadesini kullandı. Machado'nun bu davranışını takdir eden Trump, "Bu gerçekten çok hoş bir hareketti. Ben de 'Ödülü o zaman bana ver' demedim gerçi, ama belki de verebilirdi." demişti.

Beyaz Saray, Nobel Komitesi'nin barış ödülünü, uluslararası ateşkes anlaşmalarındaki rolünü överek Trump yerine Venezuela muhalefet liderine verme kararını eleştirmişti.

Trump, göreve geldiğinden bu yana sekiz savaşı sonlandırdığını ve barış ödülünü hak ettiğini defalarca dile getirse de, yakın zamanda bu ödülün kendisine verilmeyeceğini beklediğini söylemişti.