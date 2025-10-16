Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sis uyarısı - 16 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sis uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi sağanak yağmurlu, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 07:18 Güncelleme: 16.10.2025 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 19°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 23°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 19°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 19°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Güneşli 17°

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BURSA °C, 21°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 20°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 16°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 14°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        ANTALYA 16°C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY 13°C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 7°C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        REKLAM

        SİNOP °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 16°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 17°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        REKLAM

        MALATYA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama
        Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Habertürk Anasayfa