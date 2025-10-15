Kenan Yıldız ve Arda Güler, Golden Boy'da finale yükseldi!

Avrupa'da genç futbolculara verilen en prestijli ödül olarak kabul edilen Golden Boy 2025'te finale kalan 25 oyuncu belli oldu.

İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen dev ödül için açıklanan 25 kişilik listede milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler de yer aldı.

"Football Benchmark Index" verilerine göre belirlenen ilk 20 isim arasında şu oyuncular yer aldı:

• Pau Cubarsí (FC Barcelona)

• Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

• Dean Huijsen (Real Madrid CF)

• Kenan Yıldız (Juventus FC)

• Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC)

• Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain FC)

• Arda Güler (Real Madrid CF)

• Franco Mastantuono (Real Madrid CF)

• Ethan Nwaneri (Arsenal FC)

• Jorrel Hato (Chelsea FC)

• Geovany Quenda (Sporting CP)

• Estevão (Chelsea FC)

• Leny Yoro (Manchester United FC)

• Senny Mayulu (Paris Saint-Germain FC)

• Nico O'Reilly (Manchester City FC)

• Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

• Victor Froholdt (FC Porto)

• Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)

• Archie Gray (Tottenham Hotspur)

• Mamadou Sarr (RC Strasbourg) Ayrıca jüri tarafından belirlenen "Wild Card" kategorisinde 5 genç oyuncu daha listeye dahil edildi. İşte o isimler: • Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) • Francesco Pio Esposito (Inter FC) • Rodrigo Mora (FC Porto) • Giovanni Leoni (Liverpool FC) • Aleksandar Stanković (Club Brugge) Golden Boy 2025'in kazananı kasım ayında açıklanacak.