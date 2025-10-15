Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

İstanbul Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

KARBONDİOKSİT TÜPÜ PATLADI

AA'da yer alan habere göre Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

BİR İŞÇİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

4 İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği ise olaya ilişkin şu açıklamada bulundu: "15.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla- Aydıntepe Mahallesinde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir.

Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."