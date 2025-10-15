Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi

        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi

        Beylikdüzü'ndeki özel bakım evinde epilepsi hastası 22 yaşındaki Uğur Yıldırım'ın ölümüyle ilgili iddianamede, kendisine 11 bin 958 mg'lık aşırı doz verdiği ileri sürülen hemşire Sabahat Taş için müebbet, diğer 8 sanık için ise çeşitli suçlardan farklı oranlarda hapis cezaları talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 21:33 Güncelleme: 15.10.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beylidüzü’nde özel bir bakım evinde kalan epilepsi hastası Uğur Yıldırım (22) 'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yıldırım'a fazla ilaç verdiği belirlenen hemşire Sabahat Taş hakkında müebbet, diğer 8 sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

        KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

        Olay, 22 Ekim 2024’de Beylikdüzü’ndeki özel bir bakım merkezinde meydana geldi. Hemşire Sebahat Taş, bakım merkezinde yaşayan hastası Uğur Yıldırım'a fazla doz ilaç verdi. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye getirilen Yıldırım'ın bileklerinde morluklar görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında aynı katta, Yunus Emre Eşin, Mehmet Özkan Tıraş, Çilem Köçer, Ayfer Güler, Bahar Güzel, Yağmur Erkişi, Türcan Özsoy ve Sabahat Taş'ın bulunduğu tespit edildi. Kamera kayıtları incelemeye alındı.

        REKLAM

        Kayıtlarda, Yunus Emre Eşin'in Uğur Yıldırım'ı odaya ittiği, Yıldırım'ın odadan çıkmak istemesine rağmen zorla tutulduğu, dakikalarca benzer eylemlerin sürdüğü, bu sırada bakım personeli Bahar Güler'in temizlik yaptığı görüldü. Olaydan kısa süre sonra Yıldırım'ın elinin kapı dışında yere düşmüş halde görüldüğü, ardından Aybüke Liman ve Yağmur Erkişi'nin ellerinde torbalarla odaya girdiği, Ayfer ve Bahar'ın ise katta temizlik yapmaya devam ettiği tespit edildi. Görüntülerin devamında, Yıldırım'ın Mehmet Özkan Tıraş tarafından kıyafetinin şapkasından tutularak koridorun diğer tarafına götürüldüğü, Yunus Emre Eşin tarafından ayaklarından çekildiği, yerde çırpınır halde bulunduğu, aralarında arbede yaşandığı, bu sırada oda kapısının açık tutularak kamera görüntülerinin engellenmeye çalışıldığı belirlendi. Arbedenin ardından hastane personellerinin, Yıldırım'ı bağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen ip benzeri bir cihaz getirdikleri tespit edildi.

        'FAZLA İLAÇ VERİLDİ'

        Yıldırım'ın otopsi raporunda, ilaç fazlalığı nedeniyle öldüğü tespit edildi. Raporda, normalde 100 ile 400 miligram olması gereken ilacın dozunun 11 bin 958 miligram olduğu belirlendi. İlacın kurum hemşiresi olan Sabahat Taş tarafından verildiği ve olası kast ile öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

        Sanık Sabahat Taş ifadesinde "Kurumda sağlık personeli olarak çalışıyorum. Yıldırım, sürekli kriz geçirir, duvar ve kapılara vururdu. Olay zamanı kat personeli beni acil olarak kata çağırdı. Odaya vardığımda Yıldırım'ın bilinci kapalı ve nabzı yüzde 1'di. Ambulansa haber verdik. Kalp masajı yaptım, ambulans geldiğinde damar yolu açarak ilaç verdim" dedi.

        Anne Dilek Barut ifadesinde, "Oğlum epilepsi hastasıydı, yaklaşık 5 aydır bu bakım evinde kalıyordu. Ara ara çocuğumun vücudunda morluklar gördüm. Bunu sorduğumda, kendine zarar verdiğini söylediler" dedi.

        İDDİANAMEDE SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Sanık Yunus Emre Eşin ifadesinde "Hasta bakım personeliyim. Yıldırım, takıntılıydı, etrafa vurduğu zamanlar çoktu. Olay günü bakım odasına alındığını öğrendiğimde bakım odasına gittim, nefes almada zorlama sesleri çıkardığını duydum. Sağlık personeli odaya geldi, Sabahat kalp masajı yaptı daha sonra ambulans geldi. Bir suçum yok" dedi.

        Sanık Mehmet Özkan Tıraş ifadesinde "Hasta bakım personeliyim, Yıldırım hem kendine hem de herkese zarar verirdi. Krize girdiğinde kavga ederdi, morlukların bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Yarım saatte bir odaları kontrol ederiz. Yıldırım titriyor ve zor nefes alıyordu, sağlıkçılar müdahaleye başladı ve ambulans çağrıldı" dedi.

        SANIKLAR HAKKINDA FARKLI ORANLARDA CEZA İSTENDİ

        Şu anda tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Sabahat Taş hakkında 'Beden ve Ruh Bakamından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis, Türcan Özsoy, Yağmur Erkişi, Ayfer İyikalaycı ve Bahar Güler hakkında 'Suçu Bildirmeme' suçundan 1 yıl 6 ay, Yunus Emre ve Aybüke Liman, Mehmet Özkan hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 2.5 yıldan 3 yıl 6 aya kadar ve Çilem Köçer'e 4.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 tutuksuz sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        15 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Habertürk Anasayfa