        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek" | Dış Haberler

        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna Savaşı'nın bitmemesi durumunda ülkesinin ve müttefiklerinin Rusya'ya bedel ödeteceğini ifade etti. Hegseth, Rusya'ya karşı caydırıcılığın "Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu" olduğunu belirtti.

        Giriş: 15.10.2025 - 18:15 Güncelleme: 15.10.2025 - 19:10
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini vurgulayarak, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların "Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu" olduğunu belirtti.

        Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikası neticesinde son birkaç ayda, Avrupa'nın Ukrayna savunmasına yaptığı yatırımın önemli ölçüde arttığını vurgulayan Hegseth, "Elbette ABD de üzerine düşeni yapacak ancak Avrupalılar kıtanın konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmeye devam etmelidir." dedi.

        Hegseth, NATO müttefiklerinin ağustostan bu yana NATO'nun ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini sağlayan "PURL" girişimi aracılığıyla, Ukrayna'ya 2 milyar dolardan fazla yardım sağladığını aktararak, "Müttefikler, sık ​​sık Ukrayna güvenliğinin Avrupa güvenliğiyle eş anlamlı olduğunu söylüyor. Öyleyse şimdi, tüm NATO ülkelerinin sözlerini PURL yatırımları şeklinde eyleme dönüştürme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna savaşının derhal sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Hegseth, "Eğer bu savaş sona ermezse ve kısa vadede barışa giden bir yol yoksa ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya'nın devam eden saldırganlığı için gerekli bedelleri ödetme yolunda gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.

        Hegseth, ABD'nin bu konuda üstüne düşeni ve kendisinin yetkin olduğu her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

        ABD Savunma Bakanı, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların, ölümcül güce sahip, Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu olduğunun altını çizdi.

