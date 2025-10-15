Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale haberleri: Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!

        Çanakkale'de, emekli astsubay G.Y., aralarında bulunan husumet nedeniyle kavga ettiği sağlık astsubayı C.B. tarafından tabancayla sırtından vurularak öldürüldü. Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:51
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Çanakkale'de olay, dün akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde meydana geldi.

        İKİLİ TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Aralarında husumet olduğu öğrenilen sağlık astsubayı C.B. ile emekli astsubay G.Y. apartmanın önünde tartışmaya başladı.

        MESLEKTAŞINI SIRTINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'yi sırtından vurdu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
