KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önümüzdeki Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde açıklamalar geldi.

Tatar, Türkiye’nin adadaki askerî varlığının Kıbrıs Türk halkı için hayati bir güvence olduğunu vurguladı. Türkiye’nin çekilmesi durumunda Kıbrıs Türklerinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını belirten Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti askeri buradan çekilirse burası Gazze olur” sözleriyle uyarıda bulundu. Tatar’ın bu açıklaması, bölgedeki güvenlik dengeleri ve Kıbrıs meselesinin seyrine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Durmuyoruz, çalışıyoruz, halkın içindeyiz, televizyon programlarındayız. Kıbrıs küçük bir yer olduğu için halkla temas etmek lazım. Burada herkes seni görmek ister. Elimi sıkmak ister. Adam der ki 'Bize gelmedi'. Herkese gidip elini sıkmak lazım diye bir anlayış var. Ben hiç durmadan 5 yıldır dolaşıyorum. Sadece burayı değil; Türkiye'yi de dolaştım. Karadeniz, Hatay, Adıyaman, Konya, İç Anadolu, Diyarbakır, İzmir'den gelen insanlarla içiçeyim burada. Memleketlerine gidiyorum. Acılı gününde sevincinde onlarla birlikte oluyorum. Türkiye zaten anavatan. Bizim dünyaya açılan penceremiz. Bizim turistin, öğrencinin çoğu Türkiye'den. Ekonomik destek Türkiye'den. Türkiye ile önemli bağlar kurdum. Türkiye'dekiler beni çok sever. Kıbrıs'ta Türkiye'ye inanan, güvenen, münasebetlerin güçlenmesi için çalışan insanlar vardır.

"BU SEÇİM REFERANDUM NİTELİĞİNDEDİR" Kıbrıs'ta iki ayrı halk iki ayrı devlet olduğunu artık dünya öğrenmiştir. Muhalifler Türkiye'nin ağırlığı ve aldığı kararı iki devletten yana olduğunu biliyor. 'Hayır' derlerse hem yüzde 70'e hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı mahçup olurlar. Sayın Cevdet Yılmaz'ın KKTC Meclisi'nin aldığı kararı doğru bulduğunu söyledi. Ben kazanacağıma inanıyorum. Anketlerde halkın yüzde 70'i 2 devlete inanıyorsa, daha fazla katılım benim lehimedir. Onlar yüzde 30'la gelecektir. Yüksek katılım elbette benim işime gelir. Tüm vatandaşlarımıza meselenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bu seçim referandum niteliğindedir. "KIBRIS TÜRK'Ü RUM'UN ESARETİNE GİRMEZ" 2 devlet gerçeğini dünyaya anlatmaya başardık. KKTC yaşayacaktır. Her yerde katıldığım toplantılarda kendi bayrağımla fikirlerimizi, KKTC gerçeğini başarıyla anlattık, tanıttık. Onların bizi tanıması zaman alabilir. Dünyada neticede haksızlıklar var. 1963'de onlar bizi Yunanistan'a bağlamak için her türlü girişimde bulundular. Anlaşmanın koşulları vardır. 1974'de Mehmetçik burada Mücahitlerle buluşmuş destan yazmıştır. Rauf Denktaş, KKTC'yi Meclis karar aldıktan sonra ilan etmiştir. KKTC bağımsız, özgür, hür ve onurlu bir yaşamı hak ediyor. Halkımız Rum'un tahakkümüne ve esaretine girmeyi asla kabul etmez.

"HEP BİRLİKTE KKTC'YE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM" Kıbrıs Türk'ünün canını, malını koruyan elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. TSK'nın kolordusunun burada bulunması bizim için büyük bir nimettir. KKTC'nin özgür şekilde yoluna devam etmesini sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda KKTC gerçeğini gündeme getirmiştir. Federasyon kurulamayacağına göre Kıbrıs Türk'ü kendi devletiyle devam etmesi gerekir. 1963'te Rumlar bizi dışarıya attığında silah zoruyla devletin dışına itilmişti. 1967'de kurulan geçici yönetim otonom devlet daha sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak devam etmiştir. Birtakım sıkıntılarımız olabilir. Bizim cumhuriyetimiz ve devletimizdir, hep birlikte buna sahip olmamız lazım. "KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI ÖNEMLİYDİ" Biz yıllarca kapalı olan Maraş'ı açamadık. Sayın Erdoğan'ın liderliğinde ve onun cesaretinde girişimlerde bulunduk. Neticede Maraş'ın açılması çok önemliydi. Hem KKTC'nin kendi sınırları içinde bulunan toprağın egemenlik alanımızda olduğunu ve bu kararın uygulanabileceği bizim için kazanım oldu. Hep iade edilecek şeklinde beklentiler vardı. KKTC'nin böyle bir karar alabileceğimizi göstermiş olduk. Bu Maraş ata yadigârıdır. Burası tarihte Türk vakıfılarına aitti. Kıbrıs'ın genelinde de o vakıflar vardı. Maalesef İngilizler döneminde talan edip bozmuşlardı. Şimdi bizdeki belgeler bunların kanıtıdır. 1974'de tapuda kimdeyse bu mallar onundur. Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızıyda Maraş.

"MARAŞ'LA İLGİLİ PLANIMIZ VAR" Maraş'ın turizme açılmasıyla ilgili imar planı var. Oranın canlandırılması hedeflerimiz arasındadır. Burası 1974'ten bu yana kapalıdır. Film seti gibi. Güzellikler orada duruyor. Eskiyen binalar yıkılacaktır muhtemelen. Restore edilecek binalar da var. Buranın açılması için Türkiye'nin desteği önemlidir. Burası KKTC'nin sınırları içerisindedir. Egemenlik hakkı bizimdir. Egemen bir halk olarak bu kararın arkasındayız diyebiliriz. Burada biz yaşayabilmek, kendimizi koruyabilmek için kuzeye yerleştik. O tarafta 500 dönüm mal bıraktık. 150 milyar dolara yakın değeri var Güney Kıbrıs'ta bıraktığımız yerlerin. "KKTC'NİN TANINMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM" Seçildiğimde devleti tanıtmaya devam edeceğim. Karşı taraf bir süre sonra tanıyacak. Bu tarafta iddiası kalmayacak. Nesiller değiştikçe o iddia ortadan kalkacaktır. Rauf Denktaş uzun yıllar bu işe kendini vermiştir. Rumlar Annan Planı'na hayır demişlerdir. Oylama AB'ye girmeden önceydi. 'Bize evet deyin dünyaya bağlayacağız' dediler. Biz 'evet' dedik sözlerinde durmadılar. "GÜNEY KIBRIS'TA 500 DÖNÜM YERİMİZ VAR" Şu anda BM'de iki devletli yapının başarılı olmasını konuşuyorum. Mesele çözülmemiş olabilir, bu toprak benim toprağım. Bizim Güney Kıbrıs'ta feragat ettiğimiz mal 500 dönüm. Bu malın dönemi en az 150 milyar dolar deniyor. Biz bunu takas etmeliyiz.

"YALNIZ BAŞIMIZA VARLIĞIMIZI ZOR SÜRDÜRÜRÜZ" Bazı yazarlar var. Gerçekten insan utanır. Bir Kıbrıs Türk'ü olarak bunları yazmak utanç vesilesi. Bunu yapanlar var. 'Ben cesurum, özgür kalemim, kimse beni engelleyemeyez' naralarıyla sahte propaganda yapanlar var. Adam diyor ki 'Ben Kıbrıslıyım, Türk değilim'... Türkiye işimize karışmasın diye konuşuyor. Buradaki halkın yüzde 90'ı Türkiye'nin burada kalmasını ister. Nüfusumuz, gücümüz, ekonomik potansiyelimiz belli. Yalnız başımıza buralardaki varlığımızı zor sürdürürüz. Türkiye burada yatırımlar yapmaktadır. "ATATÜRK KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR" Ambargo ve izalosyonlar çok sıkıntılı. Bizim gençlerimiz gidip Avrupa'da futbol oynayamıyor. Bazı acımasız muhalif örgütler meseleyi çok farklı takdim ediyor. 'Tatar Türkiye'nin adamıdır' diyorlar. Bunun sokakta karşılığı çok da yok. Bunu her gün yazıp çizenler var maalesef. Yazarın bir tanesi işin rezilliğine bakın ki, Türkiye'deki iktidara çatıyor. Beni desteklediği için 'Tatar, Atatürk'e muhalif kesimlerin adayıdır. Atatürk düşüncelerine sahip çıkan zihniyetin adayı olamaz' diyebiliyor. KKTC'nin halkı Atatürkçüdür. Burası İngiliz sömürge yönetiminde çok sömürülmüş, itilmiş, kakılmıştır. Atatürk ve silah arkadaşları destan yazmıştır. Elbette Türk halkı için de ilham kaynağı olmuştur.

"SAYIN ERDOĞAN'IN DÜNYA LİDERLİĞİ BELLİDİR" Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Sayın Erdoğan'dan aldığımız destek muazzamdır, tarihidir. Biz Türkiye'den buraya su getirdik. Anadolu'nun suyu buraya her gün akmaktadır. Burada su rezervleri yükseldi. Bunu sayın Erdoğan getirdi buraya. Yollar değişti, buraların çehresi değiştirdi. Sayın Binali Yıldırım da başbakanken buna emek verdi. Şimdi sayın Cevdet Yılmaz'la da sağlam ilişkiler çok şeyler kazandırmıştır. Benim laik olduğumu, Atatürkçü olduğumu, halkın yaşam felsefesine uyum içerisinde olmama rağmen bunu istismar eden bencil zihniyet var burada. Her gün hakaret ediyor. Çok sert ve acımasız, çoğu ülkede kabul görmeyecek hakaretler ediyorlar. "SAYIN CUMHURBAŞKANI BURADA TARİHİ BİR KONUŞMA YAPTI" Bizim halk samimiyet ister. Beni halk adamı olarak görürler. Yıllardır siyasetin içindeyim, halkla münasebetteyim. Sayın Akıncı'ya karşı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandım. Sayın Erdoğan'la kurduğum ilişktiler ve dünyayla ilgili ilişkilerde temsiliyet makamı olarak yaptığım çalışmaların ciddiyetini herkes bilir. Onlar kendilerini sorgulasınlar. Sayın Erdoğan, Kıbrıs'ta tarihi bir konuşma yapmıştı. Şu anda rakibimin koltuğu boş kalmıştı. Bu ayıptı. Türkiye Cumuhriyeti'nin Cumhurbaşkanı Meclisimize gelmiştir. 'Burada vesayet var' yanlışlığıyla parti meclisi kararı alıp Meclis'te oturmadılar.

"TEL AVİV VE ATİNA BENİ İSTEMİYOR" Tel Aviv ve Atina'nın beni istemidiğini manşetlerden görüyoruz. Tel Aviv'in güneyde irtibatları var. Güney Kıbrıs kendimi şimdi daha güçlü hissediyor. İsrail orada silahlanıyor. Savunma mekanizması ve atak saldırısı olsun. Her türlü silahı oraya getirdi. Gazze'ye yönelik buradan lojistik üs aldı. Rum da İsrail'in buradaki üsteki silahlarını KKTC'ye ve Türkiye'ye yönelik inancı içerisindedir. Ben bu ilişkiyi böylle okuyorum. Hata yapıyorlar. Burası temiz bir cumhuriyettir. KIBRIS ADASI SİLAHLANIYOR MU? Bunların tam istihbaratı bende yok. Türkiye ile sık sık bunları paylaşıyorum. Türkiye bunları yakından takip ediyor. İHA'sı, SİHA'sı, Sahil Güvenliği ve istihbaratı var. Türkiye Cumhuriyeti meseleye hakimdir diye düşünüyorum. "AB'NİN KIBRIS TÜRKLERİNİ MÜKAFAATLANDIRILMASI GEREKİRDİ" Cuma akşamı Lefkoşa'da mitingimiz var. Her ilçede miting yaptık. Cumartesi akşamı için Maraş'ta miting düşüncemiz var. Yıllar evvel ne söylediysem bugün de aynıyım. 40 yıl önce mecmua çıkarıyordum. O günlerde iki devletli siyaseti savunuyordum. 40 yıl sonra aynı noktadayım. Kıbrıs'taki Rumlarla ortaklığın sonumuzu getireceğine inanıyorum. AB nerede biz neredeyiz? AB kime sordu da Kıbrıs'a AB'ye aldı. Kıbrıs Türkleri Annan Planı'na evet dedi. Mükafaatlandırılması gerekirdi. AB nerede biz neredeyiz? AB oyunlarıyla Kıbrıs Türk'ünü zor durumda bıraktılar. Karşımızda AB devletleri var. Ben de buna isyan ediyorum neticede. KKTC hükümeti ayrı bir devlet, bağımsız bir devlet olarak ilelebet yaşamalıdır. Anavatan KKTC'nin garantörü olmaya devam etmesi lazım. Caydırıcı bir güç olarak Türk askerinin burada kalması şarttır. Aksi takdirde burası Gazze'den beter olur. Burada şehitler vardır, acılar vardır.