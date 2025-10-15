Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu.

CNN'e konuşan Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını yerine getirmemesi durumunda "kendisi söylediği an" İsrail'in Gazze sokaklarına geri dönebileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı "Hamas ile ilgili ne yaşanıyorsa, hızlı bir şekilde düzeltilecek." dedi.

Donald Trump, Hamas'ın Gazze'de çetelere karşı mücadele verdiğini ifade etti.

Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Hamas'ın silah bırakmasını istediklerini söylerken, Hamas'ın silah bırakmasıyla ilgili ABD ordusuna ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada ise Hamas'ın silah bırakacağını, bunun gerçekleşmemesi durumunda kendilerinin Hamas'ı silahsızlandıracağını belirtmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı, savaşın yeniden başlaması halinde, Hamas'ın mağlup edilmesi için orduya plan hazırlama emri verdi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını ve ellerindeki bütün cenazeleri teslim ettiklerini ifade ederken, kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin çıkarılması için özel ekipman ve çaba gerektiğini belirtti

Hamas dün 4 esirin cenazesini teslim ederken, bugün ise 2 esirin cenazesini teslim edeceğini duyurdu. Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında hayatta olan 20 İsrailli esiri teslim etmişti. İsrail ile Hamas, Mısır'dan Şarm el-Şeyh kentinde yapılan müzakereler sonucu anlaşmaya varmış ve ateşkes sağlanmıştı. İsrail ateşkese rağmen, bugün Gazze'ye yönelik saldırı düzenlemiş ve 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.