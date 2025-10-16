Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 9.318,31 %0,68
        Haberler Ekonomi Altın Altın rekor kırmaya devam ediyor - Altın Haberleri

        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Altının ons fiyatı 4242 dolara, gram altın ise 5707 TL'ye yükselerek rekor tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 07:30 Güncelleme: 16.10.2025 - 07:30
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları Perşembe gününde de bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.

        Altının ons fiyatı 4242 doları görerek zirveye çıktı.

        Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 5707 TL'yi görürken, TSİ 07.25 itibarıyla 5702 TL'den alıcı buluyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

