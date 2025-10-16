Altın rekor kırmaya devam ediyor

ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları Perşembe gününde de bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.

Altının ons fiyatı 4242 doları görerek zirveye çıktı.

Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 5707 TL'yi görürken, TSİ 07.25 itibarıyla 5702 TL'den alıcı buluyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.