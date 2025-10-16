Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı.

Fitch, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik raporunda 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda yüzde 21'e gerileyeceğini öngördü. Reel faiz oranının 2026 sonunda yüzde 3'e ineceğini ifade etti.

Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini ise 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3,5; 2027'de ise yüzde 4,2 olarak açıkladı.

Hazırlanan raporda, dolar/TL paritesi için 2027 sonu tahmini ise 53 olarak belirtildi.

