        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini açıkladı. Fitch Türkiye'de enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda yüzde 21'e gerileyeceğini öngördü, büyüme tahminini ise 2025 ve 2026 için yüzde 3,5 olarak açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 09:01 Güncelleme: 16.10.2025 - 09:01
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı.

        Fitch, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik raporunda 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda yüzde 21'e gerileyeceğini öngördü. Reel faiz oranının 2026 sonunda yüzde 3'e ineceğini ifade etti.

        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini ise 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3,5; 2027'de ise yüzde 4,2 olarak açıkladı.

        Hazırlanan raporda, dolar/TL paritesi için 2027 sonu tahmini ise 53 olarak belirtildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

