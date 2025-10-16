İzmir'in Bornova ilçesinde yürek yakan olay, Rafetpaşa Mahallesi'nde dün saat: 20.00 sıralarında meydana geldi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİSİ ARADI

Edinilen bilgiye göre Rüstem Teker (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

AA ve İHA'daki habere göre sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İzadiye Teker'in (69) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Olayla ilgili şüpheli Rüstem Teker, suç aleti ruhsatsız tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzadiye Teker'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve yatalak olduğu öğrenildi.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULMUŞTU"

Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.