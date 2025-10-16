Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!

Beykoz'da Aysel Karakoç (38), bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Ş. (35) tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen Fethi Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu’da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜ

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.