Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti! | Son dakika haberleri

        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!

        Kadın cinayetleri dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olay İstanbul Beykoz'da meydana geldi. 38 yaşındaki Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Ş. tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısının ise barışma bahanesiyle Karakoç'un evine gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beykoz'da Aysel Karakoç (38), bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Ş. (35) tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen Fethi Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu’da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

        BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜ

        Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Habertürk Anasayfa