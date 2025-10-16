5G ihalesi sonuçlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi gerçekleşti.

BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyledi. Türkiye'nin bu ihaleyle 5G çağına adım attığını bildiren Karagözoğlu, bunun sadece teknolojik bir geçiş değil, ülke için stratejik bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Karagözoğlu, 5G ile yeni bir devrin başlayacağını belirterek, "Elektronik haberleşme sektörü, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde M2M, yani makineler arası haberleşme ve IoT, yani nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek, kullanıcılar yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacak. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak" dedi.

5G ile ilgili en büyük kıstasın yerli ve milli çalışmalar olduğunu ifade eden Karagözoğlu, 2008'deki 3G ihalelerinde operatörlerimize yatırımlarının bir kısmını Türkiye'de AR-GE merkezi bulunan firmalardan yapma şartı getirdiklerini hatırlattı.

Karagözoğlu, 2015'teki 4,5G ihalelerinde ise bu yaklaşımı güçlendirerek yatırımların yüzde 45'inin yerli malı belgeli ürünlerden sağlanmasını şart koştuklarını vurgulayarak, yerli üreticileri desteklemek ve sektörde kalıcı bir yerli ekosistem oluşturmak için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini dile getirdi. İHALE İÇİN TEKLİFLER BTK'de gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde ilk olarak 700 MHz frekansına yönelik teklifler değerlendirildi. REKLAM A1, A2 ve A3 paketleri için Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar kapalı teklif verdi. Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi. Böylece 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom vermiş oldu. En yüksek teklif veren Turkcell, A1 paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti. A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti. A3 paketi ve 700 MHz bandında kalan yerler ise 3. en yüksek teklifi vermesi sebebiyle Türk Telekom'a ait oldu. Böylece 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom tarafından alınmış oldu.

5G ihalesinde Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolar ile ihalenin en çok ödeyeni oldu. Türk Telekom 1 milyar 94 milyon dolar verirken, Vodafone 627 milyon dolar ödedi. Turkcell A1 ve B1, B4, B5 ve B6 paketlerini alırken, Türk Telekom A3 ve B2, B7, B8 paketlerini, Vodafone ise A2 ve B3 paketini aldı. İhalede 3 operatör KDV hariç toplam 2 milyar 945 milyon dolar ödemiş oldu. Tahmin edilen ihale bedeli 2,1 milyar dolardı. REKLAM BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi hakkında açıklamada bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihaleye BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu başkanlık etti. Bakan Uraloğlu, ihalenin 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek “İhale, 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için gerçekleştirildi, toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edildi” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, “Üç operatör,700 MHz bandındaki 3 paket frekans için 1 milyar 280 milyon dolar, 3.5 GHz bandındaki 8 frekans paketi için 1 milyar 665 milyon dolar olmak üzere toplamda 2 milyar 945 milyon dolar teklif vererek frekans bantlarını almaya hak kazandı. Böylece ihale bedeli KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G hizmetini sunmaya başlayacak” dedi.

İhale kapsamında, A1 700 MHz frekans lisans hakkını 429 milyon dolarla Turkcell, A2 700 MHz frekans lisans hakkını 426 milyon dolarla Vodafone kazanırken A3 700 MHz frekans lisans hakkını ise 425 milyon dolarla Türk Telekom kazandı. B1 paketini 214 milyon dolarla Turkcell, B2 paketini 209 milyon dolarla Türk Telekom, B3 paketini 201 milyon dolarla Vodafone satın aldı. Turkcell B4 paketini 187 milyon dolara, B5 paketini 186 milyon dolara ve B6 paketini ise 208 milyon dolara satın aldı. Türk Telekom, B7 paketine 212 milyon dolar ve B8 paketine ise 248 milyon dolar teklif ederek kazandı. YETKİLENDİREME SÜRESİ 31 ARALIK 2042'YE KADAR DEVAM EDECEK Bakan Uraloğlu, ihale sonucunda oluşan bedelin, kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödeneceğini belirterek “Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında ödeme yapacak. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.” şeklinde konuştu. 5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirten Uraloğlu, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” dedi.

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G’ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G’nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak.” İhalenin ardından, Bulgaristan’da olan Bakan Uraloğlu video konferans yöntemiyle alana bağlanarak 5G sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Bakan Uraloğlu, “Ülkemize hayırlı olsun. Hem ülkemizin her yerinin daha ulaşılabilir olması hem yüksek kalitede çekim hızlarıyla beraber ve yine kamuya da çok ciddi bir şekilde katkı sağlamış olarak yeni yatırımlarla beraber ülkemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

İhaleye çıkılacak frekanslara ilişkin asgari değerler şöyle: Paket Adı Frekans Bant Genişliği (MHz) Asgari Bedel (ABD Doları) Geçici Teminat (ABD Doları) A1 700 MHz FDD 2x10 425.000.000 21.250.000 A2 700 MHz FDD 2x10 425.000.000 21.250.000 A3 700 MHz FDD 2x10 425.000.000 21.250.000 B1 3.5 GHz TDD 1x80 200.000.000 10.000.000 B2 3.5 GHz TDD 1x80 200.000.000 10.000.000 B3 3.5 GHz TDD 1x80 200.000.000 10.000.000 B4 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000 B5 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000 B6 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000 B7 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000 B8 3.5 GHz TDD 1x20 50.000.000 2.500.000 TOPLAM 400 2.125.000.000 106.250.000