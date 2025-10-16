Habertürk
        Tüm Haberler
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"

        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"

        İTO Başkanı Avdagiç,"Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışveriş, şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladı. Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 Euro'ya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz" dedi

        Giriş: 16.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:19
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendirdi.

        İTO Başkanı Avdagiç, Çin'in gelecek 15-20 yılda B2C (firmadan doğrudan tüketiciye) satışlarını, ihracatının yüzde 35-40'ına çekmeye çalıştığını ve bunun Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

        Avdagiç, Çin'in 2024 ihracatının 3,5 trilyon dolar olduğunu aktararak, "Önümüzdeki 15-20 yılda ihracatı 5-6 trilyon dolara çıkacak. Bunun yüzde 35'ini yani neredeyse 2 trilyon dolarını direkt Çinliler dünyadaki tüketiciye satacak. Oradaki bütün katma değeri Çin alacak. Çin'den özellikle birtakım kimyasallarla, çocukların hoşuna gidecek aromalarla donatılmış kırtasiye malzemeleri geliyor. Tüccar ithalatçı olarak bunu yapsanız, hepsi gümrüğe takılır, Türkiye'ye sokamazsınız" diye konuştu.

        Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını dile getiren Avdagiç, "Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 Euro'ya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin, şunları söyledi:

        "Türkiye'de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır."

