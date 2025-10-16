Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergej Milinkovic-Savic'in peşinde!
Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalya basını, iki ezeli rakibin Sırp orta saha Sergej Milinkovic-Savic'i kadrolarına katmak için yarışa girdiğini yazdı.
- 1
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken, ocak ayı için kulüplerin transfer çalışmaları da başladı. Transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray için İtalya'dan gelen iddia ise gündem oldu.
- 2
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Süper Lig'in iki devi, Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için yarışa girdi.
- 3
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp orta sahayı bedelsiz olarak kadrolarına katmak istediği iddia edildi.
-
- 4
Suudi Arabistan ekibinin ise yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği ifade edildi.
- 5
JUVENTUS VE CHELSEA DE İSTİYOR
İtalya, İspanya ve İngiltere'den de talipleri olan Milinkovic-Savic'e Juventus ile Chelsea'nin de ilgisinin olduğu kaydedildi.
- 6
Bu sezon Al-Hilal forması ile 6 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
-
- 7