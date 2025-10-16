Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Merve Ongun'u öldüresiye dövmüştü! Başında sigara içmiş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!

        Ankara'da, eski sevgilisi 25 yaşındaki Merve Ongun'u, sokak ortasında darp eden 27 yaşındaki Kaan Bulut'un öncesinde genç kızın telefonuna el koyduğu öğrenildi. Bulut'un, ağır yaralı haldeki Merve'nin başında sigara içerken görüntüsü de ortaya çıktı. Anne Münevver Ongun şüpheli hakkında gasp iddiasıyla yeniden şikayette bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:12
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Ankara'da Merve Ongun (25), 10 Ekim günü akşam evine giderken bir hafta önce ayrıldığı Kaan Bulut (27) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Kaan Bulut, Merve'yi darp etti.

        MERVE AĞIR YARALANDI

        Yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Merve Ongun, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Yoğun bakımda tedavisi devam eden Merve Ongun'un, hayati tehlikesi sürüyor. 112 Acil Servis'i arayıp, 'Motosiklet kazası yaptık' diyerek, ihbarda bulunan ve daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleriyle Merve'ye şiddet uyguladığı ortaya çıkan Kaan Bulut gözaltına alınıp, tutuklandı.

        YENİ GÖRÜNTÜLER

        Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaan Bulut'un, Merve'nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü. Şüphelinin de geri dönüp Merve'ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı.

        MERVE'NİN BAŞINDA SİGARA İÇMİŞ

        Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan Merve ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydeden kişiye tepki gösterdiği de görüldü. Öte yandan Merve Ongun'un, Kaan Bulut ile karşılaşmadan dakikalar önce yakındaki dönerciden ekmek arası döner alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.

        "KIZIMIN TELEFONUNU GASP EDİYOR"

        Merve Ongun’un annesi Münevver Ongun, yeni görüntüler eşliğinde polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Anne Ongun, "Benim çocuğum geliyor. Bu cani motosikletle onun önünü kesiyor ve kızımın telefonunu gasp ediyor. O da vermemek için direniyor. Benim kızım telefonunu almasın diye motorunu itekliyor. Sonra geri dönüyor bu cani.

        "KAFASINA ÖLDÜRESİYE VURUYOR"

        Ondan sonra 2 kere yumruk atıyor. O yetmiyormuş gibi kafasını 2 kere öldüresiye yere vuruyor. Bu anların videoları var. Bu caniden şikayetçi olduk. Benim kızım bu cani yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Benim kızım bunları hak etmedi, yaşamayı hak etti. Adalete güveniyorum. Onun cezasını alacağına inanıyorum.

        "BENİ ARAMALARINA İZİN VERMİYOR"

        Kızımı dövdükten sonra bir de benim kızım yerde ölümle savaşırken utanmadan karşısında sigara içiyor ve görgü tanıkları ‘Annesini arayalım’ diyor. ‘Ne arayacaksın' diyerek izin vermiyor. Böyle bir canilik olabilir mi" ifadelerini kullandı.

        #Merve Ongun
        #Son dakika haberler
