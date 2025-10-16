Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den Ferdi Aydın'a suç duyurusu

        Güllü'nün oğlu ve kızından Ferdi Aydın'a suç duyurusu

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 16.10.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patronu için suç duyurusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evinin terasında düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi olan Ferdi Aydın ise merhume şarkıcının öldürüldüğünü ileri sürmüştü.

        Güllü ve Ferdi Aydın
        Güllü ve Ferdi Aydın

        Geçtiğimiz günlerde açıklanan adli tıp raporunda ise Güllü'nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtilmişti. Raporda aynı zamanda, Güllü'nün vücudunda darp izine ve başka birine / birilerine ait DNA dokusuna rastlanmadığı da belirtilmişti. Açıklanan kati raporda Güllü'nün hayatını yüksekten düşerek kaybettiği sonucuna ulaşıldığı belirtilmişti.

        REKLAM

        Bunun üzerinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuyan Ülkem Gülter, annesinin öldürüldüğü yönünde çeşitli iddialarda bulunan patronu Ferdi Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 16.10.2025 Tuğyan Ülkem Gülter Tuğberk Yağız Hamza Gülter Vekili Av. Rahmi Çelik.

        Ferdi Aydın, hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; Güllü Ablamın ölümünde şaibeler var, şüpheler var. Ortaya çıkana kadar konuşacağım. Karşı davayla cevap verilecektir, teşekkürler" dedi.

        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Haberi Görüntüle
        Güllü'nün oğlundan suç duyurusu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ferdi Aydın
        #Güllü
        #Tuğberk Yağız Gülter
        #Tuğyan Ülkem Gülter

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Habertürk Anasayfa