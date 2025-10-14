Habertürk
        Haberler Magazin Güllü'nün oğlundan Kobra Murat'a suç duyurusu

        Güllü'nün oğlundan Kobra Murat'a suç duyurusu

        Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 17:31 Güncelleme: 14.10.2025 - 17:37
        Güllü'nün oğlundan suç duyurusu
        Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık'taki evinin terasında düşerek hayatını kaybetmişti. Kobra Murat ismiyle tanınan şarkıcı Murat Divandiler, Güllü'nün ölümüyle ilgili iddialarda bulunmuştu.

        Divandiler; "Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de 'O ne lan?' diyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyorlar. Güllü de onları omuzundan tutuyor, aşağıya inmelerini istemiyor. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Güllü'nün eli kayıyor ve aşağı düşüyor" demişti.

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, iddialarının ardından Divandiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        #kobra murat
        #Güllü

