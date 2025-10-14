Habertürk
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü | SON DAKİKA HABERİ

        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!

        Antalya'da, 44 yaşındaki Ahmet Doğru'nun trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Mehmet Tekelioğlu'na otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Tekelioğlu'nun ailesi, yargılamasına başlanacak olan Doğru'nun en ağır cezayı almasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.10.2025 - 11:59
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Antalya'da olay, 15 Temmuz'da, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında motosikletiyle yola çıkan Mehmet Tekelioğlu (52), Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki serasına giderek sulama yaptı.

        TRAFİK IŞIKLARINDA TARTIŞMA

        DHA'daki habere göre Tekelioğlu, saat 08.00 sıralarında ise sistem destek müdürü olarak çalıştığı bilişim firmasına doğru yola çıktı. İş yerine yaklaşan Tekelioğlu ile otomobilin sürücüsü Ahmet Doğru (44) arasında, trafik ışıklarında tartışma yaşandı.

        OTOMOBİLİYLE MOTOSİKLETE ÇARPTI

        Daha sonra yoluna devam eden Tekelioğlu'nu takip eden Ahmet Doğru, aracıyla motosiklete çarpıp, beraberindeki U.S. ile kaçtı. Motosikletten savrulan Tekelioğlu, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

        Tekelioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakındaki bir pazar yerine aracı park edip kaçan Ahmet Doğru ile U.S., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Doğru, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, U.S. ise serbest bırakıldı.

        GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Tekelioğlu'nun ailesi, araçta bulunan U.S.'nin de tutuklanması için savcılığa başvurdu. İlk duruşması 17 Ekim'de görülecek olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerinde Ahmet Doğru'nun kullandığı otomobilin camından bir kişinin, yanlarında motosikletle seyreden Mehmet Tekelioğlu'na kollarını uzatmaya çalıştığı, ardından Doğru'nun araçla motosiklete çarpıp düşürdüğü görülüyor. Görüntünün devamında ise sürücü Ahmet Doğru'nun aracıyla hızla uzaklaştığı yer aldı.

        "ÇOCUKLARIM BABASIZ KALDI"

        Yaşadıklarını anlatan Bilge Ateş Tekelioğlu, “Eşimi kaybettim, çocuklarım babasız kaldı. Çocuklarımıza desteği çok olacaktı ama onu kaybettim. Çok üzgünüm. Bunu yaşatanlara en ağır ceza neyse verilmesini istiyorum. Ben görüntüleri izleyemedim bile. Mahkemede gösterirlerse orada göreceğim" dedi.

        "EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

        Ağabeyinin kimseyle tartışacak biri olmadığını söyleyen Ramazan Tekelioğlu ise "Zamansız bir şekilde bu acı olayı yaşadık. Buna sebep olan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ağabeyim bilirkişilik yapıyordu aynı zamanda. Toplumun genel kurallarına uyan birisiydi. Onun böyle bir tartışmaya girmiş olması bile imkansız. Kimse böyle bir şeye inanmaz" diye konuştu.

        "ÇOCUĞUM BANA GELİYORDU"

        Oğlunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Hanım Tekelioğlu, "Çocuğum bana geliyordu, bakıyordu. Çocuğum gideli 4 ay oldu. Beni arayan yok, soran yok. Yalnız kaldım. Adalete güveniyoruz" dedi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
