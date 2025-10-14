Almanya'da emeklilik hamlesi: 2 bin euroya kadar muafiyet getirilecek

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz, ekonomiyi yeniden canlandırmayı ve azalan iş gücünün zorluklarını ele almayı hedefliyor.

Hazırlık aşamasındaki yasa tasarısına göre işgücü açığını kapatma ve Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandırma çabaları kapsamında, Almanya'da emeklilik yaşından sonra çalışmayı seçenler ayda 2 bin euroya kadar vergiden muaf olacak.

Financial Times'ın haberinde incelediği yasa tasarısına göre, hükümet, 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiği andan itibaren mevcut önlemin yıllık maliyetinin 890 milyon euro olacağını tahmin ediyor. Merz'in seçim kampanyasında vaat edilen aktif emeklilik planının, Çarşamba günü Sosyal Demokratlarla koalisyon tarafından onaylanması bekleniyor.

Merz'in koalisyonu, üç yıllık durgunluğun ardından Almanya ekonomisinin kalifiye işgücü sıkıntısıyla boğuştuğu bir dönemde, yaşlanan işgücünün etkisini azaltmayı hedefliyor. Bu girişim, koalisyonun, şansölyenin vaat ettiği kapsamlı bir 'reform sonbaharı'nın parçası olarak hayata geçirdiği yapısal değişikliklerden biri olarak görülüyor.

Taslak yasa tasarısında, "Alman iş gücü piyasası, demografik değişimin bir sonucu olarak yapısal zorluklarla karşı karşıya. Baby boomers kuşağı önümüzdeki yıllarda kademeli olarak emekliye ayrılırken, iş gücüne katılan genç sayısı azalıyor. Bu durum, birçok sektörde kalifiye işçi açığına yol açıyor" ifadeleri de ayrıca dikkat çekti. Almanya'da , Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi, emeklilikten sonra çalışma serbest ancak Berlin bunu vergi indirimleriyle daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

YUNANİSTAN'DA DA BENZER UYGULAMA DENENMİŞTİ

Emeklilik sonrası çalışmayı teşvik eden diğer ülkeler arasında Yunanistan da yer alırken bununla başarı elde etmişti.

Atina, çalışan emeklilerin tam emeklilik maaşlarını korumalarına ve ek gelirlerini yüzde 10 oranında daha düşük bir vergi oranına tabi tutmalarına izin verdiğinden, Yunanistan Çalışma Bakanlığı'na göre çalışan emekli sayısı 2023'te 35.000'den Eylül ayı itibarıyla 250.000'in üzerine çıktı.

REKLAM

VATANDAŞLIK YARDIMINA DA SIKI DENETİM GELİYOR

Yasa tasarısı kapsamında Almanya'nın sosyal devlet anlayışı kapsamında sağladığı 'vatandaşlık yardımlarının' da kapsamı daralacak, kuralları sıkılaştıracak ve faydalananların yakından denetleneceği sistem için de hazırlık yapılacak.