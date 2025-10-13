Vincenzo Montella'dan Berke Özer açıklaması!

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULAR DA SORUMLULUK ALMALI"

Futbolcuların arasındaki grupta hep aile ortamı var diyoruz ama bunu sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Milli takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Bu seçimleri yaparken maçtan maça en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığımızda ben her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik karar veriyorum. Böyle durumlarda futbolcular da sorumluluk almalı. Futbolcuları belirlerken karar vermiştim.

"KAMPI TERK EDİP GİDEMEZSİNİZ"

Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur.