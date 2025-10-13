ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planının ilk aşaması bugün hayata geçiriliyor. Hamas ile İsrail arasında iki yılın süren çatışmaların ardından cuma günü ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bugün ilk esir takası başladı.

Hamas, ilk etapta Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7’sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine Gazze kentinde teslim etti. TSİ 11.00 sularında Hamas, 13 İsrailli rehineyi daha teslim ettiğini duyurdu.

TSİ 12.30 itibariyle İsrail, yaşayan tüm rehinelerin İsrail'de olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanlığı, İsrailli esirler bu sabah erken saatlerde bırakılacağını duyurmuştu. Hamas, serbest bırakacakları 20 İsrailli rehinenin ismini sabah saatlerinde paylaşmıştı. TSİ 08.00 sularında Hamas İsrailli esirleri serbest bırakmaya başladı.

İsrail hükümeti, İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından 1966 Filistinli esirin serbest bırakılmasına hazırlandığını açıklamıştı. Hamas, Filistinli esirlerin bazılarının Gazze’ye ulaştığını açıkladı.

1966 FİLİSTİNLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR İsrail hükümeti, İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından 2 bine yakın Filistinli esirin serbest bırakılmasına hazırlandığını açıkladı. Gazze'de halen 48 rehine bulunuyor ve bunlardan 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor. Rehine takası, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme amaçlı 20 maddelik planının ilk adımı. Cuma günü öğleden sonra başlayan ateşkes, savaşın kalıcı olarak sona ermesi için ABD başkanının önerilerinin çoğu ayrıntısının müzakere edilmesi gerekiyor. Trump bu sabah saatlerinde İsrail'e gitti ve İsrail meclisinde konuşma yaptı. Trump'ın buradan Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek uluslararası barış zirvesine katılması bekleniyor.