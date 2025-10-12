Nobel ödülü verilmeden önce bilgi mi sızdırıldı?

Norveç'te yayın yapan Aftenposten gazetesinin haberine göre, Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, yerel saatle 10.50'de Machado'yu Nobel Barış Ödülü'nü kazandığına ilişkin bilgilendirmek üzere aradı.

Bu sırada Polymarket adlı seçim bahis şirketi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, internet sitesindeki bahislerle ödül duyurulmadan saatler önce Machado'nun kazanacağının tahmin edilebildiğini belirtti.

Bu paylaşımın ardından, Netanyahu'ya desteğiyle bilinen Machado'nun kazanacağına ilişkin bahislerin bir anda artması, Norveç Nobel Komitesi'nden bilgi sızıp sızmadığına ilişkin soruyu akıllara getirdi.

Polymarket'ın sitesindeki verilere göre, Norveç saatiyle 00.40'ta Machado'nun kazanacağına ilişkin bahisler yüzde 3,75'ti. Bu oran, 00.45'te yüzde 7,6'ya; 01.00'de yüzde 39'a çıktı. Daha sonra 02.00'de beklenmedik bir artış göstererek Machado'nun kazanacağı yönünde bahisler yüzde 72,8'e ulaştı.

Machado'nun kazanacağı üzerine bahisler en düşük seviyedeyken bu yarışın kazananına ilişkin tahminler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ön planda yer alıyordu.

Norveç'te yayın yapan finans gazetesi Finansavisen'in haberinde, Machado'nun kazanacağını düşünen kullanıcıların bazılarının, bahis sitesine 300 bin Norveç Kronu (yaklaşık 30 bin dolar) ve yaklaşık 68 bin dolar gibi miktarlarda para yatırdığını yazdı. Bu hesaplardan bazılarının, bahis oranlarının arttığı gün açılması da dikkati çekti.

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Harpviken yaptığı açıklamada bilgi sızıntısı şüphesiyle soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Soruşturmanın nasıl yürütüleceğine ilişkin detay paylaşmayan ancak bunun "dijital bilgi sızıntısı olabileceğini" belirten Harpviken, "Bilgi sızdırıldığını kesin söylemek için çok erken. Ancak bunu soruşturacağız." ifadesini kullandı.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydness, komitede bilgi sızdıran bir kişinin olup olmadığına ilişkin bilgisi olmadığını ve Nobel Barış Ödülü adaylarının yıllardır "başarıyla" gizli tutulduğunu savundu.

2025 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN MACHADO, NETANYAHU DESTEKÇİLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Venezuela'da muhalefet lideri Machado, "Batı ve ABD ile sıkı ilişkiler" temalarını öne çıkaran siyaset izliyor.