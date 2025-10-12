İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye damga vuran isimlerden biri oldu. 20 yaşındaki futbolcu, Bulgaristan mücadelesini 1 gol, 2 asistle tamamladı.

Arda Güler'in bu performansı İspanya'da da gündem oldu. İspanyol basını, milli futbolcunun performansını manşetlere taşıdı. Real Madrid'den de Arda Güler için yorum geldi.

"KİLİT İSİM OLDU"

Real Madrid: "Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde Arda Güler gol ve asist yaptı. Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Real Madridli oyuncu, milli takımının deplasman galibiyetinde kilit isim oldu."

"DAMGA VURDU"

Marca: "Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti."

"LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Eurosport: "Arda Güler'in liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı Bulgaristan maçında Türkiye, 6-1 ile çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti. Türkiye, Bulgaristan'ı ezdikten sonra grupta Gürcistan'ı kolayca geçti."

"GÖZ KAMAŞTIRDI"

Okdiario: "Arda Güler, Bulgaristan-Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi."

"GÖSTERİ YAPTI" Eldesmarque: "Arda Güler'in Bulgaristan deplasmanında bir gol ve iki asistle yaptığı "gösteri". 24 milli maçta 6 gol atan oyuncu, Türkiye'deki statüsünü güçlendiriyor. İspanya'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Türkiye, intikam hırsıyla sahaya çıktı ve hızla otoritesini kurdu. İlk dakikadan itibaren Arda Güler, hız, vizyon ve bitiricilik becerilerini birleştirerek takımına liderlik etti ve takımın en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Başrol oyuncusu Arda Güler olan, Türkiye'nin hakim olduğu parti." "BULGAR DUVARINI YIKTI" AS: "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Bulgar duvarını yıktı. Montella'nın takımı, ikinci yarıda Bulgaristan'ı perişan etti."