Vincenzo Montella: Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz!

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"GÜRCİSTAN MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli, direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız.

"CAN UZUN GOL ATMAYI HAK EDİYORDU"

Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz.