Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ana baba ocağımda bulunmak benim için ayrı bir bahtiyarlık. Hem hasret giderelim hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de yapımı tamamlanan eserleri hizmetinize verelim istedik.

Önceki gün Gazze'yle ilgili yüreklere su serpen haber aldık. Ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün sürecin nasıl geliştiğini, süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım. Sayın Trump ile Mısır ve Katar liderlerinin verdiği desteğe dikkat çektim. Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür.Türkiye'nin sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da çok çok ötesindedir.

Türkiye kendi tabii mecrasında geleceğe doğru emin adımlarla yürüyor. Ülkemiz aktif dış politikası, diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden oldu.

Hamas çok basiretli tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. 2 yıllık soykırımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum.

MAZLUMLARIN HAYIR DUASI YETER Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter. Hakkın rızasına halkın duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. Gazzeli yetimlerin, ciğerini toprağa vermiş Gazzeli anne babaların duasını alabiliyorsak en büyük bahtiyarlık budur. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz de bizim bu samimiyetimizi görüyor. Tüm hayatını karşıtlık üzerine bina etmiş birkça müzmin dışında milletmiz gayretlerimizi görüyor. Biz de milletimizi hayalkırıklığına uğratmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize umut bağlayan, bizimle sevinen ve üzülen mazlumlara mahcup olmamak için çırpınıyoruz. REZERVLER ARTIŞ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor. Deprem bölgesindeki inşaa faaliyetlerimizde ivme kaybı yok. 350 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. ÖZEL FAKA BASTI Bakıyorsunuz birileri Türkiye'nin stratejik hamlelerini gölgelemek için bazı şeyler yapıyor. CHP Genel Başkanı ABD seyahatimizle ilgili ipe sapa gelmez bir sürü yalan savurdu. Kendileri rüşvetsiz selam dahi almadıkları için aynı çamuru bize de bulaştırmaya kalktı. Gazze'yi bile alet etti. Sonuçta rezil olan, yalanı elinde patlayan yine kendisi oldu. Tıpkı baklava kutularından çıkan Eurolar sonrası kumpas kurdular dediği gibi burada da faka bastı.

BU MİLLETE NE YAPMAZ Ana muhalefetin iddia, iftira ve saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz. Bizim yanımıza yaklaşan, çay sohbetini paylaşan tüm siyasi partiler de aynı saldırılara muhatap oluyor. Meclis açılışı sonrası yaşananları hep beraber takip ettik. CHP'li tetikçiler mangası topyekun linç furyası başlattılar. Son genel seçimlerde il il beraber dolaştıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Savunduklarını iddia ettikleri ne kadar kavram varsa bir fotoğraf karesi yüzünden rafa kaldırdılar. Sadece bir fotoğraftan dolayı eski ittifak ortaklarına bunları yapanlar, ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz. Bunlara güven olur mu? Sözde demokratlığına inanılır mı? Onlar gerilimden besleniyor, biz kardeşliği savunuyoruz. Onlar kutuplaştırmanın biz kucaklaştırmanın yanındayız. Onlar siyasi ikballerinin peşinde biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz. Onlar slogan üretiyor, biz sorunlara çözüm üretiyoruz. Türkiye için daha büyük hedeflere yine sizlerle ulaşacağız."