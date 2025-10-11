Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte çöp toplamaya çıktığı kamyon şoförü Mehmet Özkaynak'ı aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürüp, kaçan belediye temizlik işleri çalışanı Gökhan Mutlu, cinayetin nedenini açıkladı. İşte kan donduran vahşetin gerekçesi...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.10.2025 - 07:56 Güncelleme: 11.10.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan Mutlu, önceki gün Sülek-Hacıisali yolunda çöp kamyonunda mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

        JANDARMAYA TESLİM OLDU

        DHA ve İHA'daki habere göre olayın ardından kaçan Gökhan Mutlu, daha sonra olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Hacıobası Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasına giderek jandarma ekiplerine teslim oldu.

        SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

        ÇÖP KAMYONUNU HIZLI KULLANMIŞ

        Gökhan Mutlu, Özkaynak'ın tavır ve konuşmalarından rahatsız olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını belirterek, konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dinlemediğini, bunun üzerine de öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

        CİNAYETİN PLANINI YAPMIŞ

        Olay günü de bu planı uygulamak için harekete geçtiğini ve ormana geldiklerinde cinayeti işlediğini anlatan Mutlu, pişman olmadığını dile getirdi.

        İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gökhan Mutlu, tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Aslıhan'ın ölümü davasında yeni gelişme
        Aslıhan'ın ölümü davasında yeni gelişme
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Dört büyüklerden dev borç!
        Dört büyüklerden dev borç!
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Habertürk Anasayfa