        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin

        Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV) Kurucusu ve Başkanı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, "Türkiye'de 30 bin Tip 1 diyabetli çocuk var. Mahallenizde, okulunuzda yoktur, komşunuzda yoktur. Seyrek görüldüğü için doktorlar, hemşireler, öğretmenler, toplum da az bilir. Ondan dolayı dramatik bir problem gibi görülür. Tip 1 diyabetli çocuklara iyi baktığımız zaman herkes gibi normal, başarılı bir ömür sürdürebilirler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 12:39 Güncelleme: 11.10.2025 - 12:41
        Prof. Dr. Şükrü Hatun, Türkiye'de diyabet denince akla erişkinlerdeki diyabetin geldiğini söyleyerek, "Tip 2 diyabet olarak bilinen erişkin diyabetlinin 10 milyon civarında olduğu söyleniyor. Çocuklarda görülen Tip 1 diyabet onun yanında az. Türkiye'de 30 bin Tip 1 diyabetli çocuk var. Bir çocuk, diyabet olduğu zaman en başta ailesi şaşırıyor. Yalnızca onlar değil herkes şaşırıyor. Nereden çıktı bu? Çocukta diyabet olur mu? Olur. Farklı bir diyabet türü çocuklarda görülen. En önemli birkaç özelliği var. Aniden başlar. 15 gün önce hiçbir şeyi olmayan çocukta çok su içme, çok idrar yapma olur. Bütün hayatı değişir tanı aldığı zaman. Bir başka özelliği, seyrektir. Mahallenizde, okulunuzda yoktur, komşunuzda yoktur. Seyrek görüldüğü için doktorlar, hemşireler, öğretmenler, toplum da az bilir. Ondan dolayı dramatik bir problem gibi görülür. Bir çocuk Tip 1 diyabet olduğu zaman okula devam edemezmiş, yaptığı sporları bırakması gerekirmiş, evlenemezmiş gibi görülür. Bir kız, diyabet olduğu zaman erkekler onu istemezmiş gibi. Hep böyle şeyler düşünülür" diye konuştu.

        "BÜYÜK İLERLEMELER VAR"

        Tip 1 diyabet tanısı alan çocuklarda insülin hormonu kullanıldığını anlatan Hatun, bulaşıcı olmayan hastalığın henüz iyileştirici tedavisi olmadığını söyledi. Prof. Dr. Hatun, "Şu anda iyileştiremiyoruz ama bir gün iyileştireceğiz. Sağdan soldan duyuyorsunuzdur; kök hücre vesaire. Büyük ilerlemeler var. Henüz pratiğe yansımasa da. Günümüzde insülin sayesinde sanki iyileştirecek kadar tedavi ediyoruz" dedi.

        "GÜZEL BESLERSENİZ, HERKES GİBİ HAYATLARI OLUR"

        Tip 1 diyabetli olup, gerekli tedavi gördükten sonra başarılı olan isimlerden örnekler veren Prof. Dr. Hatun, tedavi ettiği hastalarının şimdiki durumları hakkında da bilgi verdi. Real Madridli Nacho Fernandez ile manken Lila Grace Moss gibi isimlerin Tip 1 diyabetli olduğunu ifade eden Hatun, "Tip 1 diyabetli çocuklara iyi baktığımız zaman herkes gibi normal, başarılı bir ömür sürdürebilirler. Güzel beslerseniz, iyi bakarsınız; herkes gibi hayatları olur" diye konuştu.

        "OKULDA BAKIM İÇİN ÖĞRETMENLERE İHTİYACIMIZ VAR"

        Prof. Dr. Hatun, "Çocuklara evde anne babaları tarafından bakılıyor. Belirli aralıklarla hastaneye, bize geliyorlar. Bir çocuk sabah çıkıyor, evden okula gidiyor. Eğer okul tam günse öğle de insülin yapılması lazım. Yemek yemesi lazım. Acil bir durum olduğu zaman yardım edilmesi lazım. Düşebiliyor şekerleri bazen. Bir öğretmen düşünün; ders anlatıyor çocuk kopmuş. Eğer sorununu anlayıp, ona meyve suyu ya da glikoz tableti uzatmazsa giderek daha kötü hale gelebilir. Okulda bakım için öğretmenlere ihtiyacımız var. Öğretmenlerin çok işi var denebilir. Ama TİP 1 diyabetli çocuklar okumasın mı? Onlar için ayrı okullar açamayız. O okullarda herkesin içinde okuyacaklar. Öğretmenleri diyabet ekiplerinin bir parçası haline getirmeliyiz" dedi.

