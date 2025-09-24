Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Obezitede hangisi daha etkili: Kötü beslenme mi, hareketsizlik mi? - Haberler | Sağlık Haberleri

        Obezitede hangisi daha etkili: Kötü beslenme mi, hareketsizlik mi?

        Türkiye'de obezite alarm veriyor. Kötü beslenmenin hareketsiz yaşamdan daha tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Temel Yılmaz, "Türkiye'de çocukların yüzde 30'u fazla kilolu, yüzde 10'u ise obeziteli. Erişkin erkeklerin yüzde 70'i kadınların ise yaklaşık yüzde 40'ı fazla kilolu" dedi. Yılmaz, çocukluk çağında kantin alışkanlıklarının, fast food tüketiminin ve hareketsizliğin bu sorunu artırdığına dikkat çekti

        Giriş: 24.09.2025 - 12:38 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kötü beslenme, hareketsizlikten daha tehlikeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Viyana'da Avrupa Diyabet Çalışmaları Derneği (EASD) tarafından düzenlenen 61. EASD Kongresi'nde diyabet, obezite ve bu hastalıklara bağlı sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

        Türkiye'de diyabet ve obezite oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Türkiye Diyabet Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’nın beş yıl önceki resmi açıklamasına göre, çocukların yüzde 30’unun fazla kilolu, yüzde 10’unun ise obeziteli olduğunu; erişkin erkeklerin yüzde 70, kadınların ise yaklaşık yüzde 40'ının fazla kilolu olduğunu söyledi.

        KÖTÜ BESLENME Mİ HAREKETSİZLİK Mİ?

        Prof. Dr. Yılmaz, obezitenin oluşumunda kötü beslenmenin hareketsizliğe kıyasla daha tehlikeli olduğunu belirterek, "Obezitenin oluşumunda hareketsiz yaşamın etkisi yüzde 30 civarındayken, kötü beslenmenin etkisi yüzde 70’lerde. Eğer obezite sadece hareketsiz yaşamla ilişkili olsaydı, hapishanelerdeki insanlar ya da hayatlarının büyük çoğunluğunu laboratuvarlarda geçiren bilim insanlarının çoğu obez olurdu" dedi.

        OKUL KANTİNLERİ OBEZİTE NEDENİ

        Çocukluk çağı obezitesinin temel sebebinin okul kantinleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Çocuklar ilkokuldan itibaren alıştığı ev yemeklerinin yerine kantindeki fast food yiyeceklerle tanışıyor ve bu durum alışkanlık haline geliyor. Okul servisleriyle birlikte hareketsiz yaşam ve evde ekran bağımlılığıyla birlikte çocukluk çağı obezitesi başlıyor. Her yıl yaklaşık 20 milyon çocuk ve genç kantinlerde fast food’a alıştırılıyor. Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretimde çocuklara sıcak yemek sunamayan Avrupa’daki nadir ülkelerden biri” diye konuştu.

        BU İLLER ALARM VERİYOR

        Prof. Dr. Temel Yılmaz, fast food yiyeceklerin obeziteyi tetiklediğini ve her ülkede iki tip fast food olduğunu söyleyerek, "Birincisi Amerikan tipi fast food, ikincisi ise o ülkenin milli yemeklerinden oluşan fast food. Milli yemeklerinden oluşan fast food’un çok yağlı ve karbonhidratlı olduğu ülkelerde obezite oranı hızla artıyor. Meksika, Türkiye ve Hindistan bu ülkeler arasında. Bizim milli fast food’larımızın kaynağı Güneydoğu Anadolu mutfağı. Ekmek arası döner, dürüm, lahmacun gibi yiyecekler, yağlı ve yüksek karbonhidratlı atıştırmalıklar obeziteyi ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle hem obezite hem de diyabet artış hızında Avrupa’da birinciyiz. Özellikle Adana, Antep ve Maraş civarında obezite ve diyabetin yanı sıra kardiyovasküler hastalıklar da çok yüksek” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa