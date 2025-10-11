Trump Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi yaptı.

Axios'un haberine göre, görüşmede, Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya olası sevki ele alındı.

REKLAM advertisement1

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Tomahawk'lara ilişkin nihai bir karar ortaya çıkmadı.

ABD Başkanı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Tomahawk'ların sevki konusunda bir tür karar aldığını ancak bu füzelerin nasıl kullanılacağına dair sorular sorması gerektiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tomahawkların olası sevkine, hava savunma sistemlerini güçlendirerek yanıt vereceklerini bildirmişti.

Tomahawk'ın, esasen Kızılderelilerin kullandığı savaş baltasının adı olduğu biliniyor.

Tomahawklar, yaklaşık 1100 kilometre menzile kadar etkili olabiliyor.

ABD ordusu, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda sığınak delici bombaların yanı sıra Tomahawkları da kullanmıştı.

ZELENSKİY GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMADA BULUNDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti. REKLAM Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti. Zelenskiy, Orta Doğu’da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı. Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump’a bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump’a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya’nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu. Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer Haberi Görüntüle