        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Mısır'da gerçekleşecek Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşmasına ilişkin zirveye katılacak

        Giriş: 12.10.2025 - 09:08 Güncelleme: 12.10.2025 - 09:38
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Mısır'da düzenlenecek Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşmasına ilişkin zirveye katılacak.

        Mısır Cumhurbaşkanlığı, yarın Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil, 20'den fazla ülkenin liderinin katılacağı bildirilmişti. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok sayıda dünya liderinin katılacağı öğrenildi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirveye katılacak.

        Axios'un haberine göre; Almanya, Fransa, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Pakistan'ın liderler ya da dışişleri bakanları düzeyinde toplantıya katılması bekleniyor.

        Toplantıya davet edilen ülkelerin listesinin genişlediği, İspanya ve Japonya gibi birçok ülkeye davet gönderildiği aktarıldı.

        İsrail ise zirveye davet edilmedi.

