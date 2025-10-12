60'lı yılları sarsan cinayet! Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!

Yıl 1964’tü. Takvimler 22 Mart’ı gösteriyordu. Akşamın ilerleyen saatlerinde Ahmet Bey, Kasımpaşa Karakolu’na nefes nefese girdi. “Komiserim, komiserim!” diye telaşla bağırıyor, gördüğü dehşeti anlatmaya çalışıyordu. Ahmet Bey’in anlattıkları, karakolda bir anda büyük hareketliliğe neden oldu. Ekipler hızla araçlara atlayarak olay yerine doğru yola çıktı. İhbara göre, Piyale Paşa Camii’nin hemen yan sokağında bir insan başı bulunmuştu. Bir süre sonra bütün Türkiye’nin gündemine oturacak olan bu olay, “Kesik Baş Davası” adıyla hafızalara kazınacak ve akıllara durgunluk veren ayrıntılarıyla yıllarca konuşulacaktı.

KESİLMİŞ ERKEK KAFASI!

Olay yerine gelen polis ekipleri, dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Bir erkek kafası, sokağın duvarı dibinde kanlar içinde duruyordu. Kesik başı bulan Ahmet ve Mehmet Bey kardeşler, yaşadıkları o anları şöyle anlattı: “Kahveden çıkıp Baruthane Caddesi’ndeki evimize gidiyorduk. Yol kenarında bir kedinin miyavlayarak bir şeyi yediğini fark ettik. Merak edip yaklaştık. İlk anda ne olduğunu anlayamadık, tavuk ölüsü sandık. Bir kibrit çakıp iyice bakınca dehşete kapıldık: Bu bir insan başıydı! Kediyi kovaladık, birimiz başın yanında kaldı, diğerimiz hemen karakola koştu.”

SORUŞTURMADA EFSANE İSİMLER GÖREV ALDI Bu dehşet verici olay, İstanbul Emniyeti içinde benzeri görülmemiş bir vakaydı. Karakoldan merkeze geçen ihbarın ardından, birimler arasında yoğun bir telefon trafiği başladı. Olay, İstanbul Emniyeti'nin en kritik birimlerinden İkinci Şube Müdürlüğü'ne ve ona bağlı Cinayet Masası dedektiflerine bildirildi. Kısa süre içinde olay yerine; İkinci Şube Müdürü Vedat Sokollu, Cinayet Masası Şefi Şeref Kılıçtakan ve ilerleyen yıllarda çeşitli illerde emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunacak olan Talat Altunç geldi. İkinci Şube'nin efsane isimleri arasında anılacak olan Sokollu, Kılıçtakan ve Altunç, olay yerinde derhal kapsamlı bir çalışma başlattı. DİĞER PARÇALAR DA BULUNDU Kesik baş kimindi? Vücudun diğer parçaları neredeydi? Katil kimdi? Başlatılan soruşturmada bu soruların henüz hiçbirine yanıt bulunamamıştı. Emniyet Müdürü Vedat Sokollu, hemen talimat vererek Kasımpaşa'daki çevre sokaklarda geniş çaplı arama başlattı. Sabaha karşı, kesik başa ait olduğu değerlendirilen eller ve ayaklar bulundu. Katil, kurbanını vahşice parçalara ayırmıştı. Bir gün sonra ise cesedin gövdesi, bir bavulun içinde ele geçirildi. Ceset çıplaktı ve sünnetli bir erkeğe aitti. Ancak kimliğine dair hiçbir ipucu yoktu. Bulunan el, ayak ve vücut parçaları inceleme için Adli Tıp Kurumu'na, kesik baş ise karakola gönderildi.

KESİK BAŞ KARAKOLDA SERGİLENDİ Polis ekipleri, çevrede yapılan araştırmada herhangi bir kayıp ihbarı bulunmadığını tespit etti. Bulunan kesik başın genç bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Yetkililer, öldürülen kişinin büyük olasılıkla bu mahallede veya yakın çevrede oturduğunu değerlendirdi. Katilin tespit edilebilmesi için önce kurbanın kimliğinin belirlenmesi gerekiyordu. Bunun için karakolda çarpıcı bir yöntem uygulandı. TEMİZLENİP SAÇLARI TARANDI Bir masa hazırlandı; yüzü ve gözleri kanlardan temizlenen kesik başın saçları yıkanıp tarandı, ardından dikkatlice masaya yerleştirildi. Göz kapaklarının iki yanına toplu iğneler takılarak gözler açık tutuldu. Baş, sabit bir bakışla karşısından geçenlere bakıyor gibiydi. Polis, bir tanıyan çıkar umuduyla kesik başı karakolda halka gösterecekti. "BU BİZİM HÜSNÜ!" Olay, kısa sürede mahalle genelinde büyük paniğe yol açtı. Polis, kimlik tespiti için mahalle sakinlerini karakola çağırdı. Kasımpaşa Karakolu'nun önünde uzun kuyruklar oluştu. Karakolda, komiserin masasının üzerine yerleştirilen "kesik baş"ın önünden geçenler, dehşete kapılıyor; korku dolu bakışlarla kendilerini güçlükle dışarı atıyorlardı. Kimi fenalaşıyor, kimi kusuyordu. Tam o sırada, oto tamircisi Ahmet Bey, başa dikkatle baktı ve sesi titreyerek, "Bu... bu bizim Hüsnü!" dedi.

GAZETELER YAZINCA HÜSNÜ ORTAYA ÇIKTI Hüsnü adlı genç, oto tamircisi Ahmet Bey'in yanında çalışıyordu ve iki haftadır işe gelmiyordu. Bu bilgi, polisi harekete geçirdi. Acaba bulunan kesik baş gerçekten Hüsnü'ye mi aitti? O dönem basın, olayla yakından ilgileniyordu. Bir gazeteci, "Kesik Baş Hüsnü'ye ait" iddiasına dayanarak Hüsnü'nün fotoğrafını buldu ve ertesi gün haberi manşetten yayımladı. Habere göre, bulunan kesik baş "Hüsnü" adlı gence aitti. Ancak polis soruşturmasını henüz tamamlamadan çıkan bu haber, büyük yankı uyandırdı. Ve ertesi gün, tüm dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Hüsnü bizzat ortaya çıkarak "Ben yaşıyorum" dedi. Böylece bütün soruşturma başa dönmüştü. TIRNAK ARASINDA KALAYCI İZLERİ Cinayet Masası Şefi ve dedektifler, yoğun bir çalışma içindeydi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeleri adım adım takip ediyor, en küçük bir ayrıntının peşini bırakmıyorlardı. Bu titiz takip, sonunda önemli bir ipucu verdi. Adli Tıp uzmanları, cesedin parmak ve tırnak aralarında kalay zerrecikleri buldu. Bu bulgu, kurbanın asitli bir işte çalıştığını ortaya koyuyordu. Yani, büyük olasılıkla bir kalaycıya aitti. O dönemde İstanbul'da her mahallede neredeyse bir kalaycı bulunuyordu. Polisin önünde artık yeni bir ihtimal vardı: Kurban veya katil bir kalaycıydı.

SEMTTEKİ KALAYCI "TANIMIYORUM" DEDİ Tırnaklarda bulunan kalay izlerinin ardından, çevrede kalaycı dükkânları tek tek araştırılmaya başlandı. O semtte Neşet adında bir kalaycı vardı. Cinayet Masası Şefi Şeref Kılıçtakan'ın talimatıyla Neşet adlı kişi karakola getirildi. Odada, İkinci Şube Müdürü Vedat Sokollu ve Şef Talat Altunç da bulunuyordu. Neşet adlı kişi içeri girdiğinde masanın üzerindeki kesik başa bakamıyordu. Polisler, sessizliği bozarak, "Korkma… Bakıver şuna, belki tanırsın" dedi. Neşet ise ürkekçe başını kaldırdı, kısa bir süre baktı ve dudakları titreyerek, "Tanımıyorum... Şimdiye kadar hiç görmedim. Bildiğim biri değil" dedi. BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ Neşet'in "Tanımıyorum" sözleri, deneyimli dedektifleri ikna etmedi. Çünkü kesik başı gördüğü andaki tepkileri ve mimikleri normal değildi. Yüzü bir anda sapsarı kesilmiş, damarlarındaki kan çekilmiş gibiydi. Polis şeflerinin dikkatini çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Neşet'in saçları, gözleri ve kulak yapısı, masadaki kesik başın özellikleriyle dikkat çekici derecede benzerlik gösteriyordu. ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI Neşet'in tavırları ve anlatımı, polislerin dikkatinden kaçmadı. Cinayet Masası şeflerine göre, şüpheli olma ihtimali oldukça yüksekti. Çünkü "kesik baş"ın tırnak aralarında bulunan kalay zerrecikleri, ya kurbanın kalaycı olduğunu ya da kalaycı biriyle boğuştuğunu gösteriyordu. Üstelik Neşet de kalaycıydı ve kesik başla fiziksel benzerlikleri dikkat çekiciydi. Yapılan araştırmalarda Neşet'in memleketten gelen İlhan adlı bir yeğeni olduğu tespit edildi. İlhan'ın zaman zaman Neşet'in evine gelip gittiği, ancak bir süredir ortalarda görünmediği belirlendi.

OTELCİ TEŞHİS ETTİ İlhan adlı gencin hangi otelde kaldığı bilinmiyordu. Bu nedenle polis ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Çalışmalar sürerken, Cinayet Masası'na gelen bir kişi Şef Şerefettin Kılıçtakan ile görüşmek istedi. İçeri alınan adam kendini tanıtarak, "Ben otelciyim. Bekâr bir çocuk kalırdı bende. Adı İlhan'dı, kalaycılık yapardı" dedi. "Kalaycı" kelimesini duyan Şef Kılıçtakan bir anda irkildi: "Anlat hemen!" diye seslendi. Otelci devam etti: "Amirim, bu çocuk birkaç gündür gelmiyor. Arkadaşlarına da sordum, hiçbiri nerede olduğunu bilmiyor." Bu sözlerin ardından otelci hemen morga götürüldü. Masadaki kesik başı görünce adeta donakaldı. Kısık bir sesle "He ya... Bu İlhan" dedi. Daha sonra İlhan'ın arkadaşları da getirildi ve onlar da aynı teşhisi yaptı. Artık maktulün kimliği kesinleşmişti. KALAYCININ YEĞENİ ÇIKTI Polis, kimliği belirlenen maktulün ardından hemen geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kesik baş cinayetinin kurbanı, İlhan adlı gençti. Yapılan incelemeler, polis ekiplerini haklı çıkaran yeni ipuçlarına ulaştırdı. Öldürülen İlhan'ın, daha önce karakola çağrılan ve kesik başı gördüğünde "Tanımıyorum" diyen Neşet'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

EVİNDE KAN İZLERİ BULUNDU Cinayet dedektifleri, kimlik tespitinin ardından vakit kaybetmeden Neşet adlı şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan detaylı incelemelerde kan izlerine rastlandı. Kendisi de hemen gözaltına alındı. Elde edilen deliller karşısında köşeye sıkışan Neşet, sonunda gözyaşları içinde cinayeti itiraf etti. Öldürülen gencin 24 yaşında olduğu belirlendi. Türkiye gündemini sarsan bu vahşi cinayet, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede çözüldü KAN DONDURAN İFADELER Katil zanlısı Neşet, yeğeni İlhan'ın kendi karısına ilgi duyduğunu düşünüyordu. Polise verdiği ifadede, bu nedenle daha önce aralarında kavga çıktığını ve karısını çok kıskandığını söyledi. O dönemde yakalanan katil zanlıları, basın önüne çıkarılarak cinayetin ayrıntılarını gazetecilere de anlatıyordu. Neşet de gazetecilerin karşısına getirildi ve kan donduran cinayeti şöyle anlattı: "ÖRSLE VURDUM" "Cumartesi akşamı İlhan'la Kasımpaşa'da karşılaştık. Bir meyhanede şarap içtik. Saat 23 sıralarında meyhaneden çıktık. İlhan'a 'Hadi evine git' dedim. İlle de benimle gelmek istiyordu. İki şişe daha şarap aldı. Eve geldik. Bir yandan içiyor, bir yandan da tartışıyorduk. Bir ara aralıktaki örsü kapıp bana saldırdı. Ben de örsü elinden alıp kafasına vurdum. Ölmüştü."

“RÜYA SANDIM” “O gece onun cesedi yanında sızıp kalmışım. Sinirlerim boşalmış olacak. Uyandığımda her şeyi unutmuş gibiydim. Akşam korkunç bir rüya gördüğümü sanıyordum. Gözlerimi korka korka açtım. İçimden 'Keşke õlmemiş olsa, kalkıp gitse' diye geçiriyordum. Yere baktığımda yeğenimi kan pıhtıları içinde görünce ablamı düşündüm. Ona ne diyecektim. Çocuklarım, karım aklıma geldi." “PARÇALADIM” “Ana kız gözlerimde canlanınca kinim yeniden alevlendi. Olan olmuştu. Cesedi yok etmeliydim. Korkarak yanına yaklaştım. Bıçak elimdeydi. Bismillah deyip boynuna sürtmeye başladım. Devamlı dualar okuyordum. Öldürmek başka şey, bir insanı koyun gibi kesmek başka şeydi. Ellerim titriyordu. Ama başı gövdeden ayırmıştım." 24 YIL CEZA ALDI Tutuklanan katil zanlısı, yargılama sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O dönem basında yer alan haberlere göre, çeşitli aflardan yararlanan Neşet adlı cani, yaklaşık 10 yıl sonra tahliye edildi. Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden bu olay, basında “Kesik Baş Cinayeti” olarak yer aldı. Cinayet, Adli Tıp uzmanlarının maktulün tırnak aralarında bulduğu 'kalay zerrecikleri'nden yola çıkılarak çözülmüştü.