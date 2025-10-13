Habertürk
        ABD Başkanı Trump İsrail'de Knesset'te konuşuyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasındaki Gazze ateşkesinin sağlanmasının ardından dünya liderlerinin Mısır'da buluşmasının öncesinde İsrail'e geldi. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu havalimanında karşıladı. Trump, İsrail parlamentosu Knesset'te konuşma yapıyor. Trump, "Sadece İsrailliler için değil, Filistinliler için de kabus sona erdi. Bölgenin başına bela olan kabus güçleri tamamen yenildi" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 10:15 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:42
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump, Mısır'da düzenlenecek Gazze Barış Zirvesi'ne katılımından önce İsrail'e gelerek ülkenin parlamentosu Knesset'te bir konuşma yapıyor.

        Konuşmasına başlayan Trump, İsrail parlamentosundan iki milletvekili tarafından protesto edildi. Vekillerin apar topar Knesset'ten çıkarılmasının ardından Trump, "Etkileyiciydi" yorumunu yaptı.

        "İsrail ve dünya için büyük zafer"

        Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Birçok taraftan yardım aldık, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İsrail ve dünya için büyük bir zafer oldu. Benim şahsi olarak tüm çabam bu savaşı durdurmak üzerineydi.

        Tüm bu uluslar barış için bir araya geldi. Bundan sonra nesiller artık bu anı her şeyin iyi yönde değişmeye başladığı an olarak hatırlayacak. Sadece İsrailliler için değil, Filistinliler için de kabus sona erdi. Bölgenin başına bela olan kabus güçleri tamamen yenildi.

        Amerikan yurtseverlerine bu muazzam işi başardıkları için teşekkür ediyorum. Birçok insan zamanınızı boşa harcıyorsunuz dedi ama biz vatansever insanlarla çalıştık.

        Dostum Steve Witkoff’a teşekkür ediyorum. Ve Steve benim tarafından seçildi, daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı onun çok iyi bir iş insanı olduğunu biliyorum, o harika bir insan herkes onu çok seviyor.

        Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, Arap ülkeleri bu anlaşmayı imzalamayabilirdi."

        Netanyahu: Trump İsrail'in en büyük dostu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump için "İsrail’in en büyük dostu" ifadesini kullandı.

        Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkeyi ziyaret eden Trump'a hitaben "Sen, İsrail'in edindiği en büyük dostsun." dedi.

        İsrail Başbakanı konuşmasında ayrıca ​​​​​​​ilk kez Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili "Trump’un barış önerisi dünya ülkeleri tarafından kabul gördü, savaşı sona erdirdi ve tüm hedeflerimizi gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

        "Hiçbir ABD başkanı, İsrail için Trump'ın yaptığını yapmadı." diyen Netanyahu, Trump’un esirlerin salıverilmesinde oynadığı önemli rolün farkında olduklarını dile getirdi.

        Netanyahu ayrıca "Bizimle barış isteyen herkese barış elini uzatıyoruz. Gelecek yılların İsrail'in içinde ve dışında barış yılları olmasını umuyoruz." dedi.

        Halimanında kritik açıklamalar

        Öncesinde havalimanında soruları yanıtlayan Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti.

        Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı.

        Trump, Knesset'te yapacağı konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.

        Trump, İsrail'in haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında etkisi olduğunu söyledi.

        İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini belirten Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ifade etti.

        Ayrıntılar geliyor...

