Rusya'dan Filistin devleti çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planın uygulanmasının ardından Filistin Devleti'nin kurulması sürecine geçilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm anlaşmaların hayata geçeceğini umuyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, başkent Moskova'da Arap ülkeleri gazetecileriyle bir araya geldi.

REKLAM advertisement1

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili planını "masada olan en iyi şey" olarak değerlendirdiklerini ancak bu planın Filistin meselesini ortadan kaldırmasını öngörmediğini belirtti.

Lavrov, "Trump'ın planında ancak Gazze yer alıyor. Bu planda devletle ilgili ifadeler yer alıyor ancak bunların detaylandırılması gerekiyor. Ayrıca Batı Şeria'nın akıbetini belirlemek lazım. Çünkü Birleşmiş Milletler (BM) kararları, 1967 sınırlarında toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulmasını öngörüyor. Birçok uluslararası toplum üyesi gibi Rusya da bu kararların uygulanması gerektiğine bağlı kalıyor." diye konuştu.

REKLAM

Bu planın uygulanmasının önemini vurgulayan Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu planın tamamı hayata geçirildiğinde, Filistin Devleti'nin kurulması sürecine geçilmeli ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan kararlara dayalı somut uzlaşılar bulunmalı. Kaderi zorlamamak lazım. Kanın dökülmesinin durdurulmasını, insani sorunların çözülmesini ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesini sağlayacak tüm unsurların uygulanması ancak aynı zamanda, gecikmeden Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik planın geliştirmesi aşamasına geçilmesi gerekiyor." Lavrov, Trump'ın Gazze ile ilgili plan çerçevesinde sağlanan anlaşmaların uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Batı Şeria'nın akıbetiyle ilgili olarak da Lavrov, "Bazıları burada Filistinliler için birkaç şehir merkezinin oluşturulması gerektiğini savunuyor. Filistin Devleti'nin kurulmasının yerine şehir merkezleri veya bir tür yarı devlet yapılarının oluşturulmasının, neredeyse 80 yıl devam eden bu felaketin tatmin edici sonucu olarak Arap dünyası ve Filistinliler tarafından kabul edileceğini sanmıyorum. Bu konuda tavizlerin verilmesi gerekecek. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı. REKLAM Batı'nın Filistin'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Lavrov, "Bir siyasi uzmanın, Batı'nın bağımsız bir Filistin'e değil, kontrol altındaki bir Filistin'e ihtiyacı olduğunu söylediklerini okudum. Bazı Batılı meslektaşlarımızın, özellikle de İngilizlerin eylemlerinin bu yönde olduğuna dair bazı işaretler var." dedi.

Lavrov, Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ilgili sorunların çözülmemesinin, bölgede aşırılıkçılığı teşvik edeceğini söyledi. İsrail ile sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Lavrov, "İsrailli meslektaşlarımızın komşularının ne düşündüğüne ve argümanlarına bakmaksızın her türlü tehdidi ortadan kaldırmak yerine çıkar dengesinin aranması gerektiğini anlayacaklarını umuyorum." şeklinde konuştu. "Tüm anlaşmaların yerine getirileceğini umuyorum" Mısır'da bugün yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"nin başarılı şekilde gerçekleşeceğini umduğunu söyleyen Lavrov, "Tüm anlaşmaların yerine getirileceğini umuyorum. Ancak hem Hamas hem de Tel Aviv'den, henüz her şeyin bitmediğine, olaylar ve krizlerin yaşanabileceğine dair açıklamalar duyuyoruz." dedi. Lavrov, zirvenin başta ABD Başkanı Trump'ın inisiyatifiyle, Mısır, Katar ve Türkiye yönetimlerinin de desteğiyle organize edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: REKLAM "Bu zirveyi teşvik edenlerin bu tür gelişmeleri engellemeleri, derhal ateşkes sağlanması, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi konusunda mutabık kalınan çizgiye uyulması, insani yardımların sağlanması ve elbette yeryüzündeki bu güzel yerin (Gazze'nin) yeniden inşa edilmesine odaklanmaları önemli. Bu yer, savaş sonrası döneminde dünyadaki diğer bölgelere göre daha fazla çekti. Bu duruma uzun vadeli çözüm, ancak BM'nin Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin kararlarının uygulanmasıyla mümkün."

Irak'ın Arap Birliği'ne bu yıl başkanlık ettiğine ancak Mısır'daki zirveye davet edilmediğine dikkati çeken Lavrov, Rusya'nın Orta Doğu ile ilgili tüm formatlarda yer almaya hazır olduğunu dile getirdi. Mısır'daki zirvenin "uzlaşma sonucu" olarak gerçekleşeceğini belirten Lavrov, "Bu zirvenin başarılı olmasını ve her şeyden önce Filistin halkının rahat bir nefes almasını diliyorum." dedi. "İran'a ihtiyaç duyduğu ekipmanı sağlıyoruz" Lavrov, Rusya'nın İran'a S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edip etmediği yönündeki soruya, "BMGK yaptırımlarının kaldırılmasından sonra herhangi bir kısıtlama kalmadı. İran'a ihtiyaç duyduğu ekipmanı uluslararası hukuka uygun şekilde sağlıyoruz." yanıtını verdi. Suriye'de geçen yıl devrilen Beşşar Esed'in Moskova'da zehirlendiği yönündeki iddiayı da değerlendiren Lavrov, Esed ve ailesine insani nedenlerle sığınma sağladıklarını belirterek, "Esed'in başkentimizde hayatını sürdürülmesiyle ilgili herhangi bir sorun yok." dedi. *Fotoğraf: İHA, temsilidir