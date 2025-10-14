Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı - 14 Ekim Hava Durumu

        Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın ve Batı Karadeniz'in kuzey kesimleri sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeyi sürdürecek

        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 07:29 Güncelleme: 14.10.2025 - 07:29
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 21°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Güneşli 23°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 18°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 22°

        Ağrı

        Güneşli 16°

        Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 23°C

        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        RİZE °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

