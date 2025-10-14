Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?

İstanbul'da, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

ŞÜPHE ÜZERİNE TAKİBE ALINDI

Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

KARAKOLDA ÜSTÜ ARANDI

DHA'daki habere göre vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın, takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alındı. Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı.

67 ADET ÇEYREK ALTIN VE PARA

Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın (617 bin TL) ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına idari para cezası uygulandı.

"DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK" Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti. "DİNİ VE İNSANİ DUYGULARI SUİSTİMAL EDİYORLAR" Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.