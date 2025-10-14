Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?

        İstanbul Esenyurt'ta, sokakta dilencilik yaptığı belirlenen bir kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın (617 bin TL) ve yüklü miktarda para çıktı. Gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 07:40 Güncelleme: 14.10.2025 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        ŞÜPHE ÜZERİNE TAKİBE ALINDI

        Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

        KARAKOLDA ÜSTÜ ARANDI

        DHA'daki habere göre vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın, takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alındı. Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı.

        67 ADET ÇEYREK ALTIN VE PARA

        Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın (617 bin TL) ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına idari para cezası uygulandı.

        REKLAM

        "DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK"

        Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti.

        "DİNİ VE İNSANİ DUYGULARI SUİSTİMAL EDİYORLAR"

        Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa