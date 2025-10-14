20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!

İstanbul polisi, akıllara durgunluk veren önemli bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polise ve savcılığa başvuran çok sayıda vatandaş, bazı şirketlerin kendilerine, "kredi çıkarma vaadiyle" yaklaşarak dolandırdıklarını anlatıp şikâyetçi oldu.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP BAŞLATILDI

Art arda gelen şikâyetler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

6 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcıların son derece profesyonelce kurgulanmış bir yöntemle hareket ettikleri tespit edildi. Polis, şebekenin mağdurları kandırmak için sahte belgeler ve kurgu şirket ağları kullandığını ortaya çıkardı.

127 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, dolandırıcılık şebekesi bankaların kara listesinde bulunan ve kredi çekemeyen vatandaşları hedef aldı. Şüpheliler, bu kişilere “kefilsiz ve işlemsiz kredi” vaadinde bulunarak güven kazandı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR

Kredi miktarı için elden ürün satışı yapılmış gibi gösterilen sahte faturalar imzalatıldı. Bu şekilde vatandaşlar yasal olarak borçlandırıldı. Ardından, düzenlenen faturaların vade süreleri bir hafta gibi kısa bir zamana çekilerek, borcun “zamanı geldiği” gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.

369 KİŞİ DOLANDIRILDI Polis ekiplerinin incelemelerine göre, şebeke bu yöntemle bazı vatandaşlardan 41 bin liralık borcu 486 bin lira olarak tahsil etti. Yapılan tespitlerde, suç örgütünün 3 yıl içinde bugüne kadar 369 kişiyi dolandırarak toplam 127 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. 16 ŞİRKETE VE 400 MİLYON LİRAYA EL KONULDU Yürütülen çalışmaların ardından İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 7 kadının da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişinin tutuklandığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 400 milyon lira nakit para, çok sayıda sahte fatura ve mağdurlara ait kişisel bilgilerin bulunduğu defterler ele geçirildi. Bulunan 400 milyon lira nakit para ve 16 şirkete el konuldu. 20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından 7’si kadın toplam 29 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık soruşturmasının genişletilerek sürdürülüyor.