Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Dünkü çalıştayın ülkemiz milletimiz partimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplumun farklı kesimleri ile istişare sürecini genişleterek devam ediyoruz. Yılın tamamında sanayicilerimizden ticaret erbablarımıza çiftçilerimizden gençlerimize tüm vatandaşlarımızın nabzını tutuyoruz.

REKLAM advertisement1

24 yıldır daima milletin rehberliğinde yürüyen milletin rotasından çıkmayan bir siyasi hareket olarak Ekonomi İşleri Başkanlığı'mızın rolünü çok önemli buluyorum.

Şunu lütfen unutmayınız, sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Her biriniz aynı zamanda reel sektörler partimiz arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Ekonomi işleri başkanlarımız illerinde sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile sürekli temas halinde oluyor. Onların tekliflerine kulak kabartıyor bunları genel merkezimize düzenli olarak raporluyor. Biz de sizden gelen bilgiler çerçevesinde hem parti politikamıza hem de iktidar olarak atacağımız adımlara yön veriyoruz.

REKLAM Değerli kardeşlerim, milletle inatlaşma olmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya doğru dikte eden değil her kademede istişare eden, farklı fikirleri can kulağı ile dinleyen yaklaşımla hareket ettik. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam ederiz. Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılar ne için daha fazla çalışmamız, daha fazla koşturmamız gerektiğini inancım budur ki sizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Rabbim şimdiden yar ve yardımcınız olsun diliyorum. Küresel ekonomi COVID-19 salgını ile yaşadığı şokun etkilerini hala atlatamadı. Ticaret zincircirinin kırılan halkaları henüz tam manasıyla onarılamadı. Dünyada bir ara son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon ile üretim ve istihdam birçok ülkenin başını ağrıtmaya devam ediyor. Batılı ülkeler dahil pek çok yerde enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Nitekim bunun işaretlerini yapılan açıklamalarda da yakınen görüyoruz. Enflasyonla mücadelede belli bir aşamada kaydeden ülkeler bile tedbiri, temkini elden bırakmıyor. Tabii buna bir de bizim coğrafyamızda yaşanan çatışmaları eklemek gerekiyor. Neredeyse 4. yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomi ve finans piyasalarında yol açtığı tedirginliği hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde ABD- Çin arasında son günlerde kızışan tarife gerilimi de ilave bir baskı oluşturuyor. Türkiye olarak işte böyle bir atmosferde hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya, hem 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.

Dün bölgemizin son 2 yıldır kanayan yarasına Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Şarm El-Şeyh'te liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. ABD Başkanı Sayın Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temüm ile imzaladığımız dörtlü deklerasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyoruz. Hamdolsun bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzü gülüyor. Yardım görevlilieri hamdolsun şükür secdesi yapıyor. Anneler iki yıl sonra ilk defa çocuklarını sokağa bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Sadece bunları görmek bile bizim için bahtiyarlıktır. Elbette bunları söylerken şu gerçeği unutmuyoruz: Geride 68 bin şehit, 170 binden fazla yaralı, yıkılmış şehirler, paramparça hayatlar bırakan soykırımın yol açtığı tahribatı arkada bırakmak belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması muhtemelen yıllar alacak. Olayın bir inşa süresi var bir de ihya süresi var. İnşa ve ihya Türkiye'nin üzerine burada önemli bir görev düşüyor. Tabii bunu başta ABD olmak üzere Körfez ülkeleri ile hep beraber görüşecek, tartışacak ve ne gibi adımlar atacağımızı bir karara bağlayacağız.

2023 seçimleri sonrasında uyguladığımız ekonomi programının etkilerini görmeye başladık. Enflasyon başta olmak üzere birçok yerde kayda değer sonuçlar aldık. Şüphesiz katetmemiz gereken daha çok mesafe var. Hep söylediğim gibi bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Kuraklık, zirai don, bölgesel krizler gibi kontrolümüz dışındaki engellere rağmen hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Depremin yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar kamu olarak cari fiyatlarla 3,6 trilyon TL'lik yani yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama yaptık. Geçen ay Malatya'da 304 bininci afet konutumuzun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2025 sonunda da toplamda 453 bin bağımsız bölümü teslim ederek deprem bölgemizi inşallah ayağa kaldırmış olacağız. Bu harcamaları önceliklendirirken mali disiplinden ödün vermiyoruz. Hala yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız.

Yüzyılın Konut Projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır. Burada şu hatırlarmayı da yapmak durumundayım. Hükümetimizin üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı merkeze alan büyüme politikasında hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Küresel ekonomideki belirsizliklere, ticaret ortaklarımızdaki düşük büyüme oranlarına rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmektedir. 2025'in ilk yarısında yıllık büyümemiz yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış bazda 1,5 trilyon dolara yaklaştı. Nereden nereye durmak yok, yola devam. Üretim cephesinde zirai dona bağlı olarak daralan tarım sektörü hariç tüm sektörlerde katma değer artışı oldu. İşsizlik oranımız 28 aydır tek haneli seviyelerde. Bütün bunları umut verici rakamlar olarak görüyoruz. Ama bu süreçte reel sektörümüzün taleplerine de asla kulaklarımızı tıkamıyoruz.

Bu süreçte sizden gelen bilgilerin ve sizin yapacağınız bilgilendirmelerin son derece mühim olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben sizlere ve bu kadroya inanıyor ve sonuna kadar güveniyorum.