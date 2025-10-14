MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gerilimleri bertaraf etmek mümkün. Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Tuzakları bozmanın vakti geldi. Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden evvel de Müslüman Türk milletiyiz. Tek yürek olmanın vakti gelmedi mi? Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cemevinin ibadethane olması yolunda engeller kaldırılmalıdır.

"SOYKIRIMCILAR HESAP VERMELİ"

Gazze'de nihayet ateşkes tesis edildi. Asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamasıdır. Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecektir. Soykırımın cezasız kalması düşünülemez. Gazze'de dökülen kanların bedelini ödeyecekler. Gazze enkaz ve harabeye dönüşmüştür. Gazze Filistin halkının vatanıdır. Filistin Cumhuriyeti ile Ortadoğu fırtınası dinecek.

CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada yapılan özrü kabul edilemez. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli tavır değildir. Özgür Bey'in yolu yol değildir. CHP'de eksen kaymıştır, erdem kaybolmuştur.

Şehitler ceset değildir. Onlar kahramanımızdır. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla gerek yoktur. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız. Terörsüz Türkiye ortak amaçtır. "ASKERİ HASTANELER AÇILMALI" Vatandaşın haklı isteklerini karşılamakla mesulüz. Bunlardan biri de askeri hastaneler tekrar devreye alınmalıdır. Kapatılmaları hataydı ama açılması sevap olacaktır."