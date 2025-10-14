Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        MHP lideri Bahçeli: "Cami bizimse cemevi de bizimdir"

        MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden evvel de Müslüman Türk milletiyiz." diyen Bahçeli, "Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cemevinin ibadethane olması yolunda engeller kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.10.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Gerilimleri bertaraf etmek mümkün. Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Tuzakları bozmanın vakti geldi. Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden evvel de Müslüman Türk milletiyiz. Tek yürek olmanın vakti gelmedi mi? Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cemevinin ibadethane olması yolunda engeller kaldırılmalıdır.

        "SOYKIRIMCILAR HESAP VERMELİ"

        Gazze'de nihayet ateşkes tesis edildi. Asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamasıdır. Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecektir. Soykırımın cezasız kalması düşünülemez. Gazze'de dökülen kanların bedelini ödeyecekler. Gazze enkaz ve harabeye dönüşmüştür. Gazze Filistin halkının vatanıdır. Filistin Cumhuriyeti ile Ortadoğu fırtınası dinecek.

        CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

        Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada yapılan özrü kabul edilemez. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli tavır değildir. Özgür Bey'in yolu yol değildir. CHP'de eksen kaymıştır, erdem kaybolmuştur.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Şehitler ceset değildir. Onlar kahramanımızdır. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla gerek yoktur. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız. Terörsüz Türkiye ortak amaçtır.

        "ASKERİ HASTANELER AÇILMALI"

        Vatandaşın haklı isteklerini karşılamakla mesulüz. Bunlardan biri de askeri hastaneler tekrar devreye alınmalıdır. Kapatılmaları hataydı ama açılması sevap olacaktır."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Asansör dehşetinde rapor çıktı! İşte Pelin'in ölüm nedeni!
        Asansör dehşetinde rapor çıktı! İşte Pelin'in ölüm nedeni!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Kalbi 3 kez durdu! 74 yaşındaki hastaya literatürlük ameliyat
        Kalbi 3 kez durdu! 74 yaşındaki hastaya literatürlük ameliyat
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        Habertürk Anasayfa