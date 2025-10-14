Habertürk
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...

        Kayseri'de, kulağındaki kulaklıkla tramvayın geldiğini fark etmeyen genç kızı, güvenlik görevlisi olan Ayhan Akış son anda tramvayın altından çekerek kurtardı. O anlar kameraya da yansırken Akış, "Kulaklıkla yürüdüğü için makinist arkadaşların verdiği uyarı sinyallerini, bizim uyarılarımızı fark edemedi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 14.10.2025 - 15:21
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...

        Kayseri'de, Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı.

        GENÇ KIZI TRAMVAYIN ALTINDAN ÇEKTİ

        İHA'daki habere göre durumu fark eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de güvenlik personeli olarak görev yapan Ayhan Akış; genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda yaşadıklarını anlatan Güvenlik Görevlisi Ayhan Akış; "Yolcumuz; kulağındaki kulaklıktan dolayı sesli uyarı ikazlarını fark edememesi nedeniyle anlık gelişen bir olay. Kayseri Ulaşım A.Ş.; sürekli olarak bizleri hizmet kalitesi ve yolcu güvenliği konusunda eğitime tabi tutmaktadır. Herhangi bir şey hissetmiyorsunuz, anlık yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Olaydan sonra ayağa kaldırdık, kendisini iyi hissettiğini söyledi ve o şekilde uğurladık" dedi.

        "YOLCULARIMIZ KULAKLIĞA DİKKAT ETSİN"

        Yolcuların sesli ve görsel uyarılara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Akış; "Genel olarak yolcularımızdan ricamız şu; sarı çizgilere ve kulaklığa dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sesli ve görsel uyarıları pek işitemiyorlar. Kulaklıkla yürüdüğü için makinist arkadaşların verdiği uyarı sinyallerini, bizim uyarılarımızı fark edemedi. Fark edemediği için de bu durumla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

