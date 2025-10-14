Kocaeli'de A Milli Takım'a özel koreografi: Türk önde Türk ileri!
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk etti. Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile mücadele ederken, tribünler tamamen doldu.
Mücadele öncesinde Kocaeli Stadı tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.
Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Ede Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı.
Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı.
