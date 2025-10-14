Habertürk
        MAÇ SONUCU: Türkiye: 4 - Gürcistan: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Türkiye: 4 - Gürcistan: 1

        Bizim Çocuklar adım adım Dünya Kupası'na gidiyor... 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Kenan Yıldız, 35. dakikada Yunus Akgün, 22 ve 52. dakikada Merih Demiral attı. Bu sonucun ardından Bizim Çocuklar, gruptaki puanını 9'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 14.10.2025 - 23:46
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın 14. dakikasında Kenan Yıldız, gol perdesini açtı: 1-0. 22. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu’nun sol köşeden kullandığı korner atışında Merih Demiral farkı 2'ye çıkaran golü attı. 35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün’un golüyle skoru 3-0’a getirdi. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İkinci yarıda ise 52. dakikada Merih Demiral yeniden sahneye çıktı ve farkı 4'e çıkaran golü attı. 64. dakikada Kochorashvili, konuk ekip adına ilk golü attı: 4-1. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve A Milliler mücadeleyi 4-1 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Ay-yıldızlılar, gruptaki puanını 9'a çıkardı. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

        Bizim Çocuklar, 15 Kasım'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan ise İspanya'yı sahasında ağırlayacak.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇI TRİBÜNDE İZLEDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan ile oynadığı maçı tribünde izledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte takip etti.

        FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE SAHAYA ÇIKTI

        Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.

        Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.

        HAKAN ÇALHANOĞLU'NA PLAKET VERİLDİ

        Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na karşılaşma öncesinde plaket verildi.

        Hakan Çalhanoğlu'na plaketi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takdim etti.

        Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçıyla birlikte 101. kez A Milli Takım formasını giyerek, en fazla milli formayı giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nu da yakaladı.

        MAÇTAN ÖNCE KOREOGRAFİ ŞOV

        Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.

        Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman’ın görselleri yer aldı.

        Görsellerin yanlarındaki pankartta da "Türk önde Türk ileri" yazısı yer aldı.

        MAÇA BÜYÜK İLGİ

        A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynadığı mücadeleye taraftarlarımızın ilgisi büyük oldu.

        Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünleri dolduran taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

        Yazı Boyutu
