        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği Necla Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldüren ve raporla akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen 35 yaşındaki Mustafa Aydoğdu, hastanedeki tedavisinin ardından tahliye edildi. Karara itiraz eden Necla Aydoğdu'nun ailesi, Mustafa Aydoğdu'nun yeniden hastanede tedavi görmesini talep etti. İzmir İnfaz Hakimliği, tahliye kararını kaldırdı, Aydoğdu, yeniden hastaneye yatırılarak tedavi görecek.

        Giriş: 14.10.2025 - 23:59 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:38
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        DHA'nın haberine göre; olay, 31 Ağustos 2022'de saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde meydana geldi. 2 ay önce evlenen Necla ile Mustafa Aydoğdu, evlerinde tartıştı. Çıkan kavgada Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Mustafa Aydoğdu, eşine bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan Necla Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Necla Aydoğdu, burada hayatını kaybetti.

        GERİDE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

        Eşinin başında suç aleti bıçakla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu, gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü söylemedi. Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri belirtildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Necla Aydoğdu'nun eşi ile birlikte dans ettiği yer aldı.

        TUTUKLANDI

        Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi ile adliyeye getirilen Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Eşkıya değil, efeyiz" dedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı. Necla Aydoğdu'nun cenazesi ise memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

        'NE OLDUYSA O ANDA OLDU'

        Mustafa Aydoğdu hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aydoğdu, duruşmada, "29 Ağustos'ta Ankara'ya gittim. Amacım aşının şeytani düzenin bir parçası olduğunu külliyedeki yetkililere söylemekti. Eşim de aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Kendisine hak ya da batıl konusunda seçim yapmasını söyledim. O da, 'Bizi Allah karşılaştırdı. Hep seninleyim' dedi. Ona 'Her şeyi bırakıp, dedemin bağ evine yerleşelim' dedim. Kabul etti. Olay günü minibüsle yola çıktık. Yol ayrımında indik ve yürüyerek sohbet ettik. Eşim yeşil elma aldı ve şehvetle yedi. Ona 'Elmayı Allah rızası için ye' dedim. Bahçeden semizotu topladı. Yiyeceğimiz esnada bana, 'Sen külliyeye provokatörlük yapmaya mı gittin' dedi. Ne olduysa o anda oldu. Bıçakla saldırdım. Amacım öldürmek değil davamı ispatlamaktı" dedi.

        RAPOR: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

        Mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. 25 Şubat'ta görülen karar duruşmasında istenen raporun geldiği, 'akıl sağlığının yerinde olmadığı' bildirildi. Heyet, sanık M.A.'nın 'Eşi kasten öldürme' suçunu işlediğini sabit buldu. Ancak TCK 32 maddesi gereğince, akıl hastalığı nedeniyle işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin önemli derecede azalmış olması sebebiyle ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasına ve cezalandırılmamasına karar verildi.

        TAHLİYE KARARI KALDIRILDI

        Mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun yüksek güvenlikli hastanede tedavi olmasına karar verdi. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Aydoğdu, 7 ay 15 gün sonra, 10 Ekim’de tahliye edildi. Necla Aydoğdu’nun ailesi tahliye kararına itiraz etti. İzmir İnfaz Hakimliği, itirazın ardından tahliye kararını kaldırdı. Aydoğdu’nun yeniden hastaneye yatırılacağı öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

