Eskişehir'de kan donduran olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir marketin içinde yaşandı.

MARKETTE YAŞANDI

İsminin C.E. olduğu öğrenilen kişi markette, 5 yaşındaki oğlu ile dolaşırken küçük çocuk babasının arkasından hafif bir yumruk attı.

TEKMELERLE YERDE SÜRÜKLEDİ

AA ve İHA'daki habere göre bunun ardından C.E., çocuğunu tekmelerle yerde sürükledi. Bir kadının müdahalesinin ardından ise çocuğu ayağa kaldırıp marketten çıkmaya yöneldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntülerde, C.E'nin 5 yaşındaki oğlunu darp ettiğini belirleyen ​​​​​​​Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOCUK DA KORUMAYA ALINDI

Darp edilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.