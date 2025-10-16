Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette, 5 yaşındaki çocuğunu, yerde tekmeleyerek darp eden ve babası olduğu öğrenilen C.E. polis tarafından gözaltına alındı. Darp edilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi
Eskişehir'de kan donduran olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir marketin içinde yaşandı.
MARKETTE YAŞANDI
İsminin C.E. olduğu öğrenilen kişi markette, 5 yaşındaki oğlu ile dolaşırken küçük çocuk babasının arkasından hafif bir yumruk attı.
TEKMELERLE YERDE SÜRÜKLEDİ
AA ve İHA'daki habere göre bunun ardından C.E., çocuğunu tekmelerle yerde sürükledi. Bir kadının müdahalesinin ardından ise çocuğu ayağa kaldırıp marketten çıkmaya yöneldi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntülerde, C.E'nin 5 yaşındaki oğlunu darp ettiğini belirleyen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
ÇOCUK DA KORUMAYA ALINDI
Darp edilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.