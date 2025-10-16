Habertürk
        Eskişehir haberleri: Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!

        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette, 5 yaşındaki çocuğunu, yerde tekmeleyerek darp eden ve babası olduğu öğrenilen C.E. polis tarafından gözaltına alındı. Darp edilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:02
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Eskişehir'de kan donduran olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir marketin içinde yaşandı.

        MARKETTE YAŞANDI

        İsminin C.E. olduğu öğrenilen kişi markette, 5 yaşındaki oğlu ile dolaşırken küçük çocuk babasının arkasından hafif bir yumruk attı.

        TEKMELERLE YERDE SÜRÜKLEDİ

        AA ve İHA'daki habere göre bunun ardından C.E., çocuğunu tekmelerle yerde sürükledi. Bir kadının müdahalesinin ardından ise çocuğu ayağa kaldırıp marketten çıkmaya yöneldi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntülerde, C.E'nin 5 yaşındaki oğlunu darp ettiğini belirleyen ​​​​​​​Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        ÇOCUK DA KORUMAYA ALINDI

        Darp edilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
